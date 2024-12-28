ЖКХ

После циклона «Чарли» в Псковском районе без электричества остаются 33 населенных пункта

Ликвидация последствий обильного снегопада, принесенного циклоном «Чарли», продолжается на территории Псковского района, сообщается на странице главы района Натальи Федоровой в соцсети «ВКонтакте».

Фото: Наталья Федорова / «ВКонтакте»

«В текущий момент без электроснабжения остаются 33 населенных пункта. Объекты соцсферы все с электроснабжением. Энергетики прикладывают максимум усилий, чтобы как можно скорее восстановить работу сетей. Коммунальщики также продолжают расчистку дорог и дворов от снега. Заметные температурные качели, сохраняющееся сильное налипание мокрого снега на провода, ощутимо осложняют работу специалистов. Тем не менее все поступившие от населения заявки приняты и находятся в отработке», - прокомментировала ситуацию Наталья Федорова.

По вопросам электроснабжения можно обратиться по единому круглосуточному бесплатному телефону компании «Россети»: 8-800-220-0-220 и телефону: 122; Единая служба спасения: 112. Единая дежурно-диспетчерская служба Псковского района: +7 (8112) 29-31-13.