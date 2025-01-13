ЖКХ

5,5 тыс человек в Псковской области остаются без электричества

По состоянию на утро без электричества в Псковской области было почти 10 тысяч человек. К вечеру, благодаря активной работе энергетиков, порядка 5,5 тыс. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Видео: «Россети Северо-Запад»

Работы осложнены уровнем снежного покрова, большой протяжённостью воздушных линий, требующих обхода в трудно проходимой местности. На видео «Россети Северо-Запад» хорошо видно, какая это сложная работа.

Восстановление в течение дня велось силами 103 бригад. В их числе 31 бригада из Архангельской, Вологодской, Новгородской, Смоленской, Тверской, Ярославской, Калужской областей и Карелии. Ещё бригады выезжают утром из Новгорода.

«Проведено совещание с главами наиболее пострадавших муниципалитетов. Принято решение о предоставлении генераторов малой мощности гражданам, у которых есть экстренная необходимость в электроснабжении. Доставка и подключение генераторов осуществляется, в первую очередь, по заявкам администраций», - сказал глава региона.