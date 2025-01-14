ЖКХ

Восемь населенных пунктов в Псковском районе остаются без электричества

Восемь населенных пунктов в Псковском районе остаются без электричества 15 января из-за непогоды. Об этом сообщила глава района Наталья Федорова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото: Наталья Федорова / «ВКонтакте»

Энергетики и коммунальщики продолжают процесс ликвидации последствий циклона «Чарли» и сложных метеоусловий последних дней. Практически все основные линии электропередачи восстановлены. Без электроснабжения остаются 8 населенных пунктов, в которых проживают 57 человек. Частичные отключения есть в 9 населенных пунктах.

Наталья Федорова уточнила, что единичные удаленные населенные пункты обеспечены дизельгенераторами на период проведения работ в труднопроходимой местности. Отрабатываются адресные обращения.

«Все заявки, поступившие по каналам связи "Россетей", районной единой дежурной диспетчерской службы и в социальных сетях будут отработаны», - заверила глава района.

На территории муниципалитета круглосуточно работают 22 бригады энергетиков - как местные, так и специалисты из других регионов.