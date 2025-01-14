ЖКХ

Свыше 1000 деревьев убрали с ЛЭП псковские энергетики после сильных снегопадов

Специалисты «Россети Северо-Запад» восстановили 4,5 тысячи километров линий электропередачи в Псковской области после сильных снегопадов. Об этом сообщил директор Псковского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» Максим Долголев на совещании с губернатором региона Михаилом Ведерниковым. Видео с встречи опубликовано в Telegram-канале главы региона.

«Только за вчерашний день бригадами пройдено 460 км линий, убрали 1047 деревьев. Было всего 53 обрыва на тысячу деревьев, 16 изоляторов и 443 обрыва вязок. Арифметика простая, одна бригада в день убирает 50 деревьев», - сказал Максим Долголев.

Энергетики включили 222 линии электропередачи и 2953 трансформаторные подстанции. Энергетикам осталось пройти 1280 километров линий электропередачи.

«В регионе работают 140 бригад из восьми регионов России», - отметил губернатор.