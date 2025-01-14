ЖКХ

Количество людей без электричества в Псковской области сокращено до 1300 человек

По состоянию на вечер 15 января, усилиями энергетиков удалось сократить число людей, оставшихся без электричества, до 1300. Об этом сообщили губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Видео: Михаил Ведерников / Telegram-канал

Как сообщил Михаил Ведерников, большая часть отключённых потребителей приходится на Плюсский и Струго-Красненский муниципалитеты.

Работы по восстановлению энергосети продолжаются круглосуточно. Специалисты прилагают все усилия, чтобы как можно скорее вернуть электричество в дома жителей.

«Спасибо всем, кто принимает участие, несмотря на все сложности!» - заключил Михаил Ведерников.