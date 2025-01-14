Число населённых пунктов без электричества в Стругокрасненском округе сократилось до 69

Энергетики продолжают работу по восстановлению электроснабжения в Стругокрасненском муниципальном округе. На данный момент без электричества остаются 69 населенных пунктов, в которых проживает 869 человек. Об этом сообщил глава Стругокрасненского муниципального округа Александр Волков в своем Telegram-канале.
Фото: Александр Волков / Telegram-канал
Глава округа сообщил, что в муниципалитете круглосуточно работают 36 бригад энергетиков, в том числе местные специалисты и бригады из других регионов. Всего задействовано 136 человек, которые прилагают все усилия для скорейшего восстановления электроснабжения.
«Мы благодарим вас за терпение и понимание в это непростое время. Оставайтесь с нами на связи!» - заключил Александр Волков.