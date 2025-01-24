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«Дневной дозор»: Как бороться с несанкционированными свалками?

28.01.2025 15:30|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему несанкционированных свалок. Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

 

Реформа по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в России идет с 2019 года. На старте мусорной реформы ее инициаторы в качестве одной из главных задач декларировали переход к новой системе сортировки и переработки мусора, защиту экологии и ликвидацию несанкционированных свалок. Вот уже 6 лет граждане в большинстве своем исправно оплачивают квитанции регоператора, но, к сожалению, ни одна из заявленных целей реформы на сегодняшний день не достигнута. Сортировка мусора пока не появилась, экотехнопарк, призванный стать заменой старым свалкам, все еще строится, а несанкционированные свалки продолжают расти, как грибы. При этом проблема не ограничивается окраинами городов или лесополосами — кучи мусора появляются прямо в центре населенных пунктов. На минувшей неделе губернатор Псковской области Михаил Ведерников был вынужден вмешаться в ситуацию после того, как в средствах массовой информации появилась публикация о свалке на улице Розы Люксембург, и поручил новому регоператору, компании «Экогрупп», убрать мусор.

После вмешательства главы региона проблема была оперативно решена, но понятно, что это лишь частный случай - подобных свалок в населенных пунктах региона немало. Например, на прошлой неделе в региональных СМИ также появилась информация, что в лесном массиве возле Пушкинских Гор скопились горы мусора. Жители поселка выразили возмущение, в итоге уборка территории была проведена силами Пушкиногорского участкового лесничества. Очевидно, что механизм ликвидации несанкционированных свалок так и не заработал. Эта проблема требует комплексного подхода и значительных ресурсов для ее решения, координации усилий различных служб. Регулярные проверки, информирование населения о правилах утилизации мусора и система штрафов для нарушителей должны стать частью стратегии борьбы с несанкционированными свалками мусора, но на практике этого не происходит.

Почему не удалось достичь заявленных целей реформы, в том числе в части ликвидации несанкционированных свалок? Почему регоператор, которому исправно платят потребители, не убирает стихийные свалки? По какой причине они возникают? Каковы масштабы проблемы? Кто должен нести ответственность? Об этом — в сегодняшнем выпуске программы «Дневной дозор».

Природоохранный межрайонный прокурор Псковской области Юрий Кравченко подтверждает - несанкционированные свалки продолжают оставаться одной из наиболее острых экологических проблем нашего региона. Природоохранная прокуратура ведет постоянную борьбу с этой напастью, выявляя множество свалок. Но на смену одним нарушителям приходят другие. В числе причин возникновения свалок - низкие штрафы и недостаточный контроль со стороны властей. Важно понимать, что ответственность, как правило, ложится на собственников земельных участков, подчеркивает Юрий Кравченко. Ярким примером служит ситуация с несанкционированной свалкой на улице Розы Люксембург в Пскове, которая уже ликвидирована, в том числе при участии прокуратуры.

Фото: прокуратура Псковской области

«В целом можно констатировать, что проблема несанкционированных свалок существует, но она решается. Вопрос находится на постоянном контроле природоохранной прокуратуры. Ежегодно мы подготавливаем исковые заявления, если лица не устраняют свалки добровольно. В дальнейшем мы контролируем исполнение решений суда. В случае неисполнения решений суда применяются меры принудительного воздействия через службу судебных приставов. Таким образом, данная работа находится у нас на постоянном контроле».

Денис Кузнецов утверждает, что возглавляемая им компания «Экогрупп» занимается вывозом несанкционированных свалок, в том числе по дополнительным договорам с муниципалитетами. Например, пресловутая свалка на улице Розы Люксембург была ликвидирована, по его словам, «в рамках действующего договора». Правда непонятно, почему регоператор дожидался прямого указания губернатора и вмешательства природоохранного прокурора, чтобы выполнить свои договорные обязательства.

«Компания "Экогрупп" предоставляет услуги по вывозу несанкционированных свалок в соответствии с дополнительными договорами, заключёнными с муниципальными органами».

Президент Псковской экологической организации «Зеленый крест» Василий Иванов придерживается иного мнения о проблемах с несанкционированными свалками. Основная причина их появления, по его мнению, заключается в недостаточной эффективности работы регионального оператора. Замена оператора была необходима в условиях прошлогоднего коллапса: вывоз мусора прекратился, площадки закрылись, что и привело к образованию свалок в городах и лесах. Когда мусор не вывозится регулярно, контейнеры переполняются, и люди, не желая мириться с этим, начинают уносить отходы в «потайные» места — леса и обочины дорог.

«В настоящее время возникли проблемы, связанные с утилизацией, переработкой и сортировкой мусора. Ранее мусорный коллапс появился, потому что перестали осуществляться поставки мусора на специализированные площадки. Это связано с закрытием многих площадок. В городе существует одна из таких площадок. Если мусор не вывозится в установленные сроки, она начинает переполняться. В этом случае возможны два варианта развития событий. Либо переполненная площадка начинает расползаться в сторону жилых домов, либо жители города забирают свой мусор и вывозят его за пределы населенного пункта, где их невозможно "поймать за руку". Обычно это происходит в местах, которые не контролируются, например, в дорожных канавах или лесах».

Бывший директор компании «Экопром», предыдущего регоператора, Сергей Пайст отмечает, что количество несанкционированных свалок в регионе сложно подсчитать, так как 99% из них находятся на государственных землях. Ликвидация стихийного мусора требует бюджетного финансирования, и хотя много свалок было ликвидировано, новые все равно появляются.

«В соответствии с законодательством, обязанность по ликвидации свалок возлагается на бюджет. В рамках ежегодного бюджетного планирования выделяются средства на эти цели. Как я помню, ранее проводились работы по ликвидации свалок в непосредственной близости от населённых пунктов. В частности, "Экопром" занимался ликвидацией таких стихийных свалок. Важно отметить, что объёмы работ по ликвидации свалок значительны, а финансирование из бюджета ограничено. Кроме того, возникает вопрос о появлении новых несанкционированных свалок. Хотя их количество уменьшается, они всё ещё существуют. Это связано с тем, что доказать факт нарушения и привлечь виновных к ответственности сложно. Кроме того, сумма штрафа в размере 5 тысяч рублей не является препятствием для организаций, предприятий и других лиц, которые могут захотеть незаконно выбросить мусор в лесу или других местах».

Псковский эколог, руководитель проекта «Экомышление» Сергей Елизаров считает, проблема стихийных свалок в регионе действительно существует и требует решения. Это системная задача, касающаяся всей страны, включая Псковскую область, и хотя к работе регоператора есть вопросы, но в значительной степени проблема связана с низкой экологической культурой населения. Усугубляют проблему отсутствие мотивирования людей складировать мусор туда, куда положено, в том числе недостаточно строгие штрафы за выброс мусора. А также медленная реакция правоохранительных органов. Часто людям проще избавиться от мусора несанкционированно, чем потратить время и средства на его утилизацию на официальных полигонах.

«Проблема заключается не только в том, что свалка появилась и была убрана, но и в том, что на её месте может появиться новая свалка на следующий день. Поэтому необходимо проводить работу с населением, привлекать регионального оператора, муниципалитет и полицию. Необходимо объединить усилия и действовать сообща. Общественные организации также должны вносить свой вклад в решение этой проблемы. Стоит отметить, что ранее был реализован проект "Генеральная уборка", который показал свою эффективность. Проект был запущен несколько лет назад, сейчас он уже не осуществляется, но его результаты остаются актуальными и сегодня. Суть проекта заключалась в том, что граждане могли сфотографировать свалку и нанести её на интерактивную карту. Затем общественные организации совместно с органами власти и средствами массовой информации проводили работу по ликвидации свалки. В зависимости от ситуации, свалку могли полностью ликвидировать, установить контейнеры или оборудовать контейнерную площадку, либо установить табличку, запрещающую сброс мусора. К сожалению, проект "Генеральная уборка" был приостановлен, но он мог бы стать эффективным инструментом в борьбе со свалками и предотвращении их повторного появления».

К сожалению, культура обращения с отходами в Псковской области требует значительных изменений - не все жители готовы нести ответственность за состояние окружающей среды, подчеркивает председатель комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания депутатов Андрей Козлов. Многие, по его словам, выбрасывают мусор на обочинах дорог, несмотря на усилия властей и общественности. Также депутат выразил надежду, что мусорная реформа в Псковском регионе в скором времени реально заработает.

«В контексте обсуждения реформы системы обращения с отходами необходимо рассмотреть ряд вопросов, связанных с произошедшими изменениями. В частности, стоит проанализировать работу регоператора и последствия произошедшего мусорного коллапса. Следует отметить, что меры по урегулированию ситуации были приняты после вмешательства губернатора. Кроме того, областное Собрание также внесло свой вклад в решение проблемы, поскольку это входит в его полномочия. В настоящее время произошла смена регоператора. Мы знаем, что с ним заключен договор на 10 лет. Данная организация имеет систему управления, которая включает контроль со стороны правительства Псковской области. На мой взгляд, потенциал организации достаточно высок. Как будет развиваться ситуация в дальнейшем, покажет время. В Псковской области завершается строительство мусорного полигона, о котором мы говорили на протяжении длительного времени. Да, мы не уложились в установленные сроки по ряду объективных и субъективных причин. Однако, несмотря на это строительство подходит к концу. Надеюсь, что в текущем году полигон будет запущен и мы сможем продолжить движение вперёд. Я не говорю о снижении тарифов, но, как это должно быть в соответствии с федеральным законодательством и экологическими нормами, надеюсь, что полигон в Псковской области будет функционировать должным образом».

Сегодня эксперты высказали ряд мнений по поводу проблемы несанкционированных свалок в Псковской области, и их позиции отражают многогранность текущей ситуации. Некоторые указывают на неэффективность работы регионального оператора и низкие штрафы как на основные причины возникновения свалок. Стоит напомнить, что ранее обязанности регоператора выполняла частная компания, сейчас в Псковской области работает предприятие с государственным участием, и бороться с несанкционированными свалками — ее прямая обязанность.

В то же время многие сегодняшние собеседники отмечают, что регулярный вывоз мусора уже приносит положительные изменения, хотя мелкие сбои все еще имеют место. Многие эксперты единодушны в том, что необходимо сформировать культуру обращения с отходами у населения. Ответственность за эту проблему лежит не только на регоператоре и муниципальных властях, но и на самих жителях, которые должны проявлять большую сознательность. Таким образом, для эффективного решения проблемы свалок в Пскове необходимы совместные усилия всех сторон: властей, регоператора и граждан.

Виктория Семенова

Теги: #свалка #Дневной дозор #мусор
Источник: Псковская Лента Новостей
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