«Дневной дозор»: Как бороться с несанкционированными свалками?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему несанкционированных свалок. Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).
Реформа по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в России идет с 2019 года. На старте мусорной реформы ее инициаторы в качестве одной из главных задач декларировали переход к новой системе сортировки и переработки мусора, защиту экологии и ликвидацию несанкционированных свалок. Вот уже 6 лет граждане в большинстве своем исправно оплачивают квитанции регоператора, но, к сожалению, ни одна из заявленных целей реформы на сегодняшний день не достигнута. Сортировка мусора пока не появилась, экотехнопарк, призванный стать заменой старым свалкам, все еще строится, а несанкционированные свалки продолжают расти, как грибы. При этом проблема не ограничивается окраинами городов или лесополосами — кучи мусора появляются прямо в центре населенных пунктов. На минувшей неделе губернатор Псковской области Михаил Ведерников был вынужден вмешаться в ситуацию после того, как в средствах массовой информации появилась публикация о свалке на улице Розы Люксембург, и поручил новому регоператору, компании «Экогрупп», убрать мусор.
После вмешательства главы региона проблема была оперативно решена, но понятно, что это лишь частный случай - подобных свалок в населенных пунктах региона немало. Например, на прошлой неделе в региональных СМИ также появилась информация, что в лесном массиве возле Пушкинских Гор скопились горы мусора. Жители поселка выразили возмущение, в итоге уборка территории была проведена силами Пушкиногорского участкового лесничества. Очевидно, что механизм ликвидации несанкционированных свалок так и не заработал. Эта проблема требует комплексного подхода и значительных ресурсов для ее решения, координации усилий различных служб. Регулярные проверки, информирование населения о правилах утилизации мусора и система штрафов для нарушителей должны стать частью стратегии борьбы с несанкционированными свалками мусора, но на практике этого не происходит.
Почему не удалось достичь заявленных целей реформы, в том числе в части ликвидации несанкционированных свалок? Почему регоператор, которому исправно платят потребители, не убирает стихийные свалки? По какой причине они возникают? Каковы масштабы проблемы? Кто должен нести ответственность? Об этом — в сегодняшнем выпуске программы «Дневной дозор».
Природоохранный межрайонный прокурор Псковской области Юрий Кравченко подтверждает - несанкционированные свалки продолжают оставаться одной из наиболее острых экологических проблем нашего региона. Природоохранная прокуратура ведет постоянную борьбу с этой напастью, выявляя множество свалок. Но на смену одним нарушителям приходят другие. В числе причин возникновения свалок - низкие штрафы и недостаточный контроль со стороны властей. Важно понимать, что ответственность, как правило, ложится на собственников земельных участков, подчеркивает Юрий Кравченко. Ярким примером служит ситуация с несанкционированной свалкой на улице Розы Люксембург в Пскове, которая уже ликвидирована, в том числе при участии прокуратуры.
Фото: прокуратура Псковской области
Денис Кузнецов утверждает, что возглавляемая им компания «Экогрупп» занимается вывозом несанкционированных свалок, в том числе по дополнительным договорам с муниципалитетами. Например, пресловутая свалка на улице Розы Люксембург была ликвидирована, по его словам, «в рамках действующего договора». Правда непонятно, почему регоператор дожидался прямого указания губернатора и вмешательства природоохранного прокурора, чтобы выполнить свои договорные обязательства.
Президент Псковской экологической организации «Зеленый крест» Василий Иванов придерживается иного мнения о проблемах с несанкционированными свалками. Основная причина их появления, по его мнению, заключается в недостаточной эффективности работы регионального оператора. Замена оператора была необходима в условиях прошлогоднего коллапса: вывоз мусора прекратился, площадки закрылись, что и привело к образованию свалок в городах и лесах. Когда мусор не вывозится регулярно, контейнеры переполняются, и люди, не желая мириться с этим, начинают уносить отходы в «потайные» места — леса и обочины дорог.
Бывший директор компании «Экопром», предыдущего регоператора, Сергей Пайст отмечает, что количество несанкционированных свалок в регионе сложно подсчитать, так как 99% из них находятся на государственных землях. Ликвидация стихийного мусора требует бюджетного финансирования, и хотя много свалок было ликвидировано, новые все равно появляются.
Псковский эколог, руководитель проекта «Экомышление» Сергей Елизаров считает, проблема стихийных свалок в регионе действительно существует и требует решения. Это системная задача, касающаяся всей страны, включая Псковскую область, и хотя к работе регоператора есть вопросы, но в значительной степени проблема связана с низкой экологической культурой населения. Усугубляют проблему отсутствие мотивирования людей складировать мусор туда, куда положено, в том числе недостаточно строгие штрафы за выброс мусора. А также медленная реакция правоохранительных органов. Часто людям проще избавиться от мусора несанкционированно, чем потратить время и средства на его утилизацию на официальных полигонах.
К сожалению, культура обращения с отходами в Псковской области требует значительных изменений - не все жители готовы нести ответственность за состояние окружающей среды, подчеркивает председатель комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания депутатов Андрей Козлов. Многие, по его словам, выбрасывают мусор на обочинах дорог, несмотря на усилия властей и общественности. Также депутат выразил надежду, что мусорная реформа в Псковском регионе в скором времени реально заработает.
Сегодня эксперты высказали ряд мнений по поводу проблемы несанкционированных свалок в Псковской области, и их позиции отражают многогранность текущей ситуации. Некоторые указывают на неэффективность работы регионального оператора и низкие штрафы как на основные причины возникновения свалок. Стоит напомнить, что ранее обязанности регоператора выполняла частная компания, сейчас в Псковской области работает предприятие с государственным участием, и бороться с несанкционированными свалками — ее прямая обязанность.
В то же время многие сегодняшние собеседники отмечают, что регулярный вывоз мусора уже приносит положительные изменения, хотя мелкие сбои все еще имеют место. Многие эксперты единодушны в том, что необходимо сформировать культуру обращения с отходами у населения. Ответственность за эту проблему лежит не только на регоператоре и муниципальных властях, но и на самих жителях, которые должны проявлять большую сознательность. Таким образом, для эффективного решения проблемы свалок в Пскове необходимы совместные усилия всех сторон: властей, регоператора и граждан.
Виктория Семенова