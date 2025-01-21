ЖКХ

Стихийную свалку на улице Розы Люксембург в Пскове ликвидировали

Свалка на улице Розы Люксембург в Пскове убрана. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Фото: Михаил Ведерников / Telegram

«Администрация города (спасибо, Борис Андреевич) совместно с регоператором провели необходимые работы и вывезли отсюда более 20 кубометров мусора. Обращаюсь ко всем жителям нашей области – давайте будем беречь нашу природу, красивые города и поселки и не допускать таких свалок», - призвал губернатор.

Тех, кто увидит, что кто-то пытается снова намусорить на улице Розы Люксембург, Михаил Ведерников просит делать фото и видео на телефон, сообщать главе города Борису Елкину и в правоохранительные органы.

«Будем разбираться с нарушителями», - подчеркнул глава региона.