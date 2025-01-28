ЖКХ

Более 56 тысяч домов и квартир псковичей проинспектировали газовики за год

В течение 2024 года специалисты компании «Газпром межрегионгаз Псков» провели инвентаризацию газового оборудования в более чем 56 тысячах домов и квартир, сообщили Псковской Ленте Новостей в компании.

Контролеры проводили сверку состава установленного газового оборудования, сверку отапливаемой площади и количества проживающих, проверяли работоспособность приборов учета газа, снимали контрольные показания счетчиков газа, выявляли несанкционированные подключения к системе газоснабжения.

В ходе проверок выявлено семь фактов нарушений пломб на резьбовых соединениях счетчиков газа с системой газоснабжения.

Обнаружено 56 несанкционированных подключений к системе газоснабжения ранее отключенного газового оборудования.

По результатам выявленных нарушений произведены начисления в размере около 1,4 миллиона рублей.