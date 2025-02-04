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Михаил Ведерников: Псковичи не успели подготовиться к переходу на новые тарифы на электроэнергию

Мало времени дали людям на то, чтобы подстроиться к новым тарифам на электроэнергию, при том, что вся информация была на квитанциях, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Видео: Михаил Ведерников / Telegram

«Сегодня, как и обещал тем, кто писал мне, обсудили ситуацию с повышенными счетами за электроснабжение. С прошлой недели мне пришли сотни обращений, в основном из Псковского района, по теме значительного роста платежей. Ещё в прошлом году вышло постановление Правительства РФ, которое утверждает новые пределы диапазонов потребителей электроснабжения. И чтобы подтвердить наличие электроотопления или электроплиты (и, соответственно, платить меньше), нужно подать техпаспорт в "Псковэнергосбыт". Информация об этом была на квитанциях, но времени дали, безусловно, слишком мало», - отметил губернатор.

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Он рекомендовал всем, кого коснулась эта проблема оперативно сделать техпаспорт в БТИ и передать данные. С момента вступления документа в силу будут делать перерасчёты.

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«Поторопитесь, чтобы за февраль квитанции пришли уже корректные и адекватные», - подытожил губернатор.