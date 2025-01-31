Общество

Новые расходы на ЖКХ и транспорт. ЛОНГРИД

В первом полугодии 2025 года тарифы на коммунальные услуги — теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение, электрическую энергию, природный и сжиженный газ, вывоз мусора — останутся на уровне декабря. Ближайшее повышение ожидается только летом. При этом с 1 января произошёл ряд существенных изменений, которые могут увеличить суммы в квитанциях. Параллельно выросла стоимость проезда в общественном транспорте, дополнительные расходы ждут и тех, кто пользуется личным.

Какие лимиты установили для потребителей электроэнергии? Какие электроприборы теперь нужно регистрировать и для чего? Насколько увеличился взнос на капремонт? Когда вывоз ТКО станет дороже? Сколько будут отчислять в бюджет нерадивые автомобилисты, и действует ли скидка за своевременную оплату штрафов за нарушения ПДД? Насколько выгодно сегодня ездить в автобусах? Псковская Лента Новостей подготовила лонгрид с подробностями.