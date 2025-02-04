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Не уложились: псковичи о новых лимитах на электричество

04.02.2025 13:09|ПсковКомментариев: 0

Введение дифференцированных тарифов на электричество обернулось выросшими суммами в квитанциях для жителей частного сектора. Многие из них заплатят за январь больше, чем за предыдущие месяцы, так как не успели вовремя зарегистрировать имеющееся в наличии оборудование и перейти в одну их «льготных» категорий. Для общей установлены лимиты, в которые крайне проблематично уложиться при наличии мощных электроприборов.

Псковская Лента Новостей пообщалась с потребителями и узнала, насколько выросла стоимость электроэнергии, когда они узнали о грядущих изменениях, с какими сложностями сталкиваются во время оформления документов и почему считают установленные нормативы не слишком корректными.

 

Прямая зависимость

Напомним, с 1 января 2025 года платежи за потреблённую электроэнергию рассчитываются в привязке к объёму потребления. Введены четыре категории потребителей в зависимости от имеющихся в наличии электроприборов, для каждой из них установлены свои лимиты. Те, кто нажигает свыше установленного, автоматически переходит в другой диапазон и оплачивает разницу по другой стоимости.

Людям, использующим электроотопление или электроплиту, теперь нужно уведомить об этом сбытовую компанию. В противном случае расчёт будет вестись по первой категории, и, к примеру, за потребление от 1107 до 1703 кВт*ч в сельской местности тариф составит 4,5 рубля вместо 4,21, за остаток свыше 1703 кВт*ч придётся платить по третьему диапазону — 7,35 рублей.

Подобные объемы потребления наиболее характеры для частных домовладений, собственники которых в настоящее время обивают пороги Бюро технической инвентаризации. По нашим данным, по состоянию на 22 января в Пскове очередь на выезд специалиста составляла от двух недель. Те, кто был в курсе грядущих изменений, заранее озаботился регистрацией оборудования, но переплаты избежать не удалось.

«14-го января я подал заявление в БТИ, через 10 дней получил паспорт. 27-го подал заявление в «Псковэнергосбыт», тут же, не отходя от окошка, переслал им на почту фотографии, подтверждающие наличие и стационарность моих обогревателей. Сотрудник Ольга (фамилию не помню) сняла необходимые копии документов и паспортов и тут же присвоила моему адресу соответствующую категорию. Всё довольно оперативно», - поделился своим опытом житель Псковского района Евгений. Несмотря на то, что он собрал исчерпывающий список документов, подтверждающих наличие имеющихся в доме электроприборов, перерасчёта за предыдущий месяц не будет — подать заявление следовало до 25-го числа.

За январь собственник заплатит примерно на 2-2,5 тысячи больше, чем за предыдущий месяц. При этом объемы потребления не изменились, более того, весь январь он старался экономить, обесточил все «лишние» электроприборы и убавил мощность котла до минимума - благо на улице был плюс. Однако лимиты первого и второго диапазона в общей категории, к которой автоматически относятся все, кто не заявился в какую-либо другую, все равно были превышены.

В феврале наш собеседник рассчитывает уложиться в льготные лимиты четвёртой категории потребителей, использующих электроотопление, но не имеющих электроплиты, - в отопительный сезон (с 1 октября по 30 апреля) при потреблении до 3900 квт*ч тариф составляет 4,21 рубля в сельской местности. При этом у домовладельца накопился ряд замечаний по текущей тарификации: «Нет зависимости от площади дома и/или количества зарегистрированных человек. По отоплению понятно: на расход влияют площадь и качество утепления. Но ведь имеются и другие мощные потребители: утюги, фены, пылесосы, стиральные и сушильные машины, скважинные насосы, станции очистки воды и, конечно же, горячее водоснабжение - всё это функционирует и летом. Существуют прямая взаимосвязь между количеством проживающих и показаниями счетчика: чем больше людей живет в доме, тем больше будет расход, причем вне зависимости от времени года. Почему тогда такой маленький летний лимит? 456-ти киловатт-час будет катастрофически не хватать», - уверен Евгений.

В качестве примера он привел стоимость вывоза ТКО, которая привязана к количеству проживающих (при отсутствии личного контейнера). Аналогичный подход можно было бы применить к расчету платы за электроэнергию.

«Я уже слышал: "Становитесь многодетным - и будет вам льгота". А если со мной проживают совершеннолетние дети? А ещё и престарелые родители? Да, забыл упомянуть пятерых кошек, что у нас живут. За ними нужно ухаживать и лапы мыть теплой водой ежедневно. Администрации необходимо пересмотреть текущую тарификацию, сделать её более гибкой», - считает житель Псковского района.

Задним числом

Другие собственники частных домов, расположенных на территории Псковского района, также сообщают об увеличении сумм за потребленную в январе электроэнергию. Разница составила порядка 2 тысяч рублей. И дело совсем не в новогодней иллюминации и прочих праздничных атрибутах, влияющих на объемы потребления. Так, жительница поселка Борисов Ручей Лариса, которая всегда украшает дом гирляндами, вместо привычных 9,5 тысяч заплатит за первый месяц года около 12-ти.

«Электроотопление, индукционная плита, бойлер, духовой шкаф - у нас абсолютно все на электричестве. В январе вышло больше на 2182 рубля, 565 квт*ч оплатим по максимальной цене. И это при условии, что дом у нас 100 квадратов, и он хорошо утеплен. Плюс мы экономим: есть камин. У соседних домов площадью 140-180 квадратов разница больше получилась, плюсом 6-7 тысяч», - сообщила она.

Об изменениях в тарифной политике Лариса узнала после праздничных выходных из чата с соседями, которые получили бумажные квитанции за декабрь. Люди обратили внимание на оборотную сторону платёжек, где была представлена информация о введенных с 1 января лимитах, и «забили в колокола». Началась оживленная дискуссия, звучала идея не платить за январь вовсе, так как о новых тарифах стало широко известно уже после их вступления в силу. После недели обсуждений Лариса поняла, что лучше действовать в правовом поле, и 17-го января пошла в БТИ. Очереди на тот момент не было.

Оформление техпаспорта с выездом специалиста обошлось ей в 3700 рублей при условии, что инженер приехал только спустя две недели. Он сделал опись всех имеющихся в доме электроприборов, данные о которых будут внесены в паспорт. Сколько его будут делать с учетом возросшей загрузки на БТИ, а после рассматривать в «Псковэнергосбыте» — вопрос открытый.

Жительница Псковского района заметила, что те, кто оформлялся в срочном порядке, чтобы получить перерасчет за январь, платили за техпаспорт в районе 6 тысяч рублей. Однако в некоторых случаях это оказалось бессмысленным, так как люди не успели подать заявление в сбытовую компанию до 25-го января, и «никто ничего не стал пересчитывать задним числом».

Лариса заметила, что привлечь к фиксации и регистрации приборов стороннюю организацию — правильное решение. В случае, если бы для получения льготы было достаточно заявления собственника и предоставления паспортов на оборудование, могли иметь место злоупотребления. Однако всё это стало дополнительным ударом по карману населения.

Кроме того, наша собеседница уверена, что уложиться в существующие лимиты, в том числе льготные, крайне сложно, особенно при наличии электроплиты и электроотопления. «Пока нет морозов, нагорело 2345 квт*ч. Если бы было как в прошлом году, примерно 2700 квт*ч, - ещё плюс 3,5 тысячи рублей свыше лимита. Зима сейчас теплая, и котлы стоят на минимуме, разве что семьи, где есть маленькие дети, ставят температуру побольше», - констатировала домовладелица.

Она отметила, что в настоящее время в поселке, расположенном в 4 км от областного центра, газа нет, поэтому жителям приходится использоваться альтернативные виды отопления. В подавляющем большинстве случаев — электрическое.

«Если бы я вовремя сделала паспорт, например, в декабре, предоставила в «Псковэнергосбыт» пакет документов, подтверждающий наличие электроплиты и электроотопления, счет за январь был бы меньше, - вздохнула Лариса. - У меня есть знакомая, которая узнала о дифференцированных тарифах только в конце января, она была в шоке. А кто-то узнает еще позже, когда заметит существенное увеличение в квитанциях за холодный февраль. Сколько ещё времени пройдет, пока они оформятся?»

Никаких гарантий

Все собственники, с которыми нам удалось связаться, утверждают, что узнали о нововведениях слишком поздно. Редкий потребитель обращает внимание на оборотную сторону бумажных квитанций, на которых была размещена соответствующая информация. Кто-то вообще отказался от них в пользу электронных носителей и оплачивает электроэнергию в личном кабинете, где никаких уведомлений до 20-х чисел января не было. Еще меньше людей мониторят группу «Псковэнергосбыта» в соцсети «ВКонтакте», где сведения о новых тарифах разместили только 28 декабря, и паблики областного комитета по тарифам и энергетике, где таблица с введенными лимитами появилась в первые дни января. В итоге многие поняли, что будут платить за свет больше, лишь во второй половине января, в том числе благодаря публикации на сайте ПЛН. Естественно, времени на то, чтобы доказать свою принадлежность к той или иной категории и получить перерасчет, не осталось.

В числе таких собственников оказалась Диана, проживающая в Псковском районе в доме, который отапливается электрокотлом. Пищу на всю семью она готовит на индукционной плите. В среднем потребление электричества доходит до отметки 2500 квт*ч с учетом, что в этом году зима не очень холодная. За январь придётся заплатить примерно на 2000 рублей больше, чем за декабрь, несмотря на то, что необходимые документы были оперативно оформлены в БТИ. 27 января Диана отнесла их в «Псковэнергосбыт», но перерасчета не получила, потому что «надо было приходить раньше».

«Выяснилось, что мы должны были принести документы чуть ли не в начале декабря, чтобы платить меньше. Знакомым сказали, что плату могли пересчитать только до 25-го января. А откуда мы могли об этом знать, если никто никому не сообщил заранее? Ещё меня смутило, что они очень тщательно рассматривали печать БТИ на техпаспорте. Такое ощущение, что если бы оформляли документы в коммерческой организации, могли не принять вовсе», - отметила жительница Псковского района.

Перед оформлением она звонила на «горячую линию» с целью уточнить, где можно оперативно сделать документы. В ответ услышала, что оформление техпаспорта допускается в коммерческой организации, если она имеет на это лицензию. Диана обратилась в две псковских компании, у них разрешения на оказание таких услуг не оказалось, но они выразили готовность помочь без каких-либо гарантий, что документы примут в сбытовой организации. Повторный звонок на «горячую линию» должных результатов не дал: «Приносите - а мы посмотрим». С учётом высокой стоимости услуг частных фирм (от 5 до 15 тысяч) рисковать не хотелось.

Наша собеседница не понимает, почему «Псковэнергосбыт» отказывается пересмотреть платежи за январь, ведь многие узнали о корректировках только с приходом квитанций в 2025 году, а кто-то до сих пор не в курсе.

«Многие до последнего надеялись, что январь по-старому посчитают. Для нас ничего не изменилось бы, если бы вовремя все оформили, мы укладываемся во второй диапазон. А многие наши знакомые - нет. Даже с учетом теплой зимы у всех расход более 3000 квт*ч, у соседей разница оказалась более существенная - порядка 7 тысяч», - добавила Диана.

Она высказала опасения, что с введением лимитов некоторые начнут «хитрить», скрывая наличие того или иного прибора. К примеру, владельцы электроплит, сообщать о которых не слишком выгодно. Диапазоны для обладателей исключительно электроотопления тоже не слишком подходят для частных домовладений, которые обогреваются и в месяцы, не относящиеся к отопительному сезону.

«Мы каждый год в мае и сентябре включаем теплые полы, иначе будем сидеть в холодном доме. В норму 456 точно не влезали даже на минимальной температуре. У многих плитка, которая требует подогрева до наступления лета, стоят бойлеры, кондиционеры, освещение, стиральные машины и так далее. Рамки поставлены просто нереальные, не понимаю, откуда они», - добавила Диана.

В связи этим она и многие другие жители сейчас задумались о необходимости подключения газа. Особенно с учетом грядущего в июле подорожания электроэнергии.

Риторические вопросы

Аналогичные мысли беспокоят подписчиков группы комитета по тарифам и энергетике в соцсети «ВКонтакте», где после публикации 21 января разъяснений относительно новых лимитов развернулась оживленная дискуссия. В частности, граждане интересуются, можно ли оформить технический паспорт в частных организациях. В комитете уверяют, что помимо БТИ документы можно заказать в коммерческом учреждении, выполняющем соответствующие услуги.

Также пользователи рассуждают на тему методики расчета диапазонов, которые многим кажутся несправедливыми. Люди считают, что нужно учитывать не только электрические плиты и котлы, но и бойлеры, насосы, которые качают в дома воду, духовые шкафы, микроволновки, холодильники, морозильные камеры и другие необходимые для жизни приборы. Кроме того, в сельской местности часто держат скот, которому нужны свет и тепло. Большинство участников обсуждения сходятся во мнении, что в условиях «сезонного» тарифа (3900 зимой и 456 летом) невозможно жить ни в деревне, ни в городе.

Кто и на основании чего рассчитывал нормативы? Какова логика в разных значениях первого диапазона для домов с плитой и без нее? Почему лимиты выше для владельцев только электроотопления? У населения накопилось немало вопросов.

«Утверждение диапазонов для расчета за электрическую энергию выполнено на основании постановления правительства РФ № 1178. Тариф на электроэнергию для населения предполагает расход электричества для бытовых нужд. Значение диапазона 3900 установлено правительством РФ», - сообщили в комитете в ответ на одно из обращений.

Также уточняется, что нормативы установлены приказом Государственного комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 21.12.2016 № 141-ОД. К примеру, диапазон с электрической установкой и электроплитой 2632 кВт*ч рассчитан для семьи из четырех человек, на каждого в месяц - 658 кВт*ч. Расчеты для неотопительного периода (456 кВт*ч) велись для аналогичного количества проживающих, но в месяц на человека - 114 кВт*ч.

«При этом отмечаем, что 3900 кВт*ч установлен только в отопительный период, а в неотопительный период 456 кВт*ч. И если взять в целом за год потребление, исходя из отопительного и неотопительного периода (3900 *7 мес. +456*5 мес./12 мес= 2465 кВт*ч ), то среднемесячное потребление составит 2456 кВт*ч, меньше чем для домов, где есть электрический котел и электрическая плита. И такая категория домов не делится на отопительный и не отопительный период», - добавили в профильном комитете.

В основу расчетов для тех, у кого в наличии только электроплиты, также взяли семью из четырех человек, каждый из которых потребляет 58 кВт*ч в месяц - итого 232 кВт*ч.

«При этом для данной группы потребителей снижен тариф и составляет 4,81 руб. для населения, проживающего в городе, и 4,21 руб., проживающего в сельской местности. Тогда как население, у которых нет электроплиты и электрического котла платят по 6,01 рублей за кВт*ч (в городе до достижения отметки 1107 квт*ч — прим. ред.)», - подчеркнули в комитете.

Ясности относительно методики и справедливости расчётов данные объяснения не прибавляют. Под вопросом и то, сколько ещё времени потратят жители частного сектора на оформление документов. Возможно, дело затянется до очередного повышения стоимости коммунальных услуг в июле. Жители областного центра и окрестностей уже сейчас сообщают, что в местном БТИ запись ведется на май. Очередь на выезды в районы еще длиннее. На фоне этого прогнозы о повышении интереса населения к крайне небезопасным печкам и разного рода схемам в обход закона кажутся не такими уж призрачными.

Ульяна Лаблюк

Теги: #ЖКХ #тарифы #электроэнергия
Источник: Псковская Лента Новостей
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Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
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