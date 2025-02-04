Не уложились: псковичи о новых лимитах на электричество

Введение дифференцированных тарифов на электричество обернулось выросшими суммами в квитанциях для жителей частного сектора. Многие из них заплатят за январь больше, чем за предыдущие месяцы, так как не успели вовремя зарегистрировать имеющееся в наличии оборудование и перейти в одну их «льготных» категорий. Для общей установлены лимиты, в которые крайне проблематично уложиться при наличии мощных электроприборов.
Псковская Лента Новостей пообщалась с потребителями и узнала, насколько выросла стоимость электроэнергии, когда они узнали о грядущих изменениях, с какими сложностями сталкиваются во время оформления документов и почему считают установленные нормативы не слишком корректными.
Напомним, с 1 января 2025 года платежи за потреблённую электроэнергию рассчитываются в привязке к объёму потребления. Введены четыре категории потребителей в зависимости от имеющихся в наличии электроприборов, для каждой из них установлены свои лимиты. Те, кто нажигает свыше установленного, автоматически переходит в другой диапазон и оплачивает разницу по другой стоимости.
Подобные объемы потребления наиболее характеры для частных домовладений, собственники которых в настоящее время обивают пороги Бюро технической инвентаризации. По нашим данным, по состоянию на 22 января в Пскове очередь на выезд специалиста составляла от двух недель. Те, кто был в курсе грядущих изменений, заранее озаботился регистрацией оборудования, но переплаты избежать не удалось.
«14-го января я подал заявление в БТИ, через 10 дней получил паспорт. 27-го подал заявление в «Псковэнергосбыт», тут же, не отходя от окошка, переслал им на почту фотографии, подтверждающие наличие и стационарность моих обогревателей. Сотрудник Ольга (фамилию не помню) сняла необходимые копии документов и паспортов и тут же присвоила моему адресу соответствующую категорию. Всё довольно оперативно», - поделился своим опытом житель Псковского района Евгений. Несмотря на то, что он собрал исчерпывающий список документов, подтверждающих наличие имеющихся в доме электроприборов, перерасчёта за предыдущий месяц не будет — подать заявление следовало до 25-го числа.
За январь собственник заплатит примерно на 2-2,5 тысячи больше, чем за предыдущий месяц. При этом объемы потребления не изменились, более того, весь январь он старался экономить, обесточил все «лишние» электроприборы и убавил мощность котла до минимума - благо на улице был плюс. Однако лимиты первого и второго диапазона в общей категории, к которой автоматически относятся все, кто не заявился в какую-либо другую, все равно были превышены.
В феврале наш собеседник рассчитывает уложиться в льготные лимиты четвёртой категории потребителей, использующих электроотопление, но не имеющих электроплиты, - в отопительный сезон (с 1 октября по 30 апреля) при потреблении до 3900 квт*ч тариф составляет 4,21 рубля в сельской местности. При этом у домовладельца накопился ряд замечаний по текущей тарификации: «Нет зависимости от площади дома и/или количества зарегистрированных человек. По отоплению понятно: на расход влияют площадь и качество утепления. Но ведь имеются и другие мощные потребители: утюги, фены, пылесосы, стиральные и сушильные машины, скважинные насосы, станции очистки воды и, конечно же, горячее водоснабжение - всё это функционирует и летом. Существуют прямая взаимосвязь между количеством проживающих и показаниями счетчика: чем больше людей живет в доме, тем больше будет расход, причем вне зависимости от времени года. Почему тогда такой маленький летний лимит? 456-ти киловатт-час будет катастрофически не хватать», - уверен Евгений.
В качестве примера он привел стоимость вывоза ТКО, которая привязана к количеству проживающих (при отсутствии личного контейнера). Аналогичный подход можно было бы применить к расчету платы за электроэнергию.
Другие собственники частных домов, расположенных на территории Псковского района, также сообщают об увеличении сумм за потребленную в январе электроэнергию. Разница составила порядка 2 тысяч рублей. И дело совсем не в новогодней иллюминации и прочих праздничных атрибутах, влияющих на объемы потребления. Так, жительница поселка Борисов Ручей Лариса, которая всегда украшает дом гирляндами, вместо привычных 9,5 тысяч заплатит за первый месяц года около 12-ти.
«Электроотопление, индукционная плита, бойлер, духовой шкаф - у нас абсолютно все на электричестве. В январе вышло больше на 2182 рубля, 565 квт*ч оплатим по максимальной цене. И это при условии, что дом у нас 100 квадратов, и он хорошо утеплен. Плюс мы экономим: есть камин. У соседних домов площадью 140-180 квадратов разница больше получилась, плюсом 6-7 тысяч», - сообщила она.
Об изменениях в тарифной политике Лариса узнала после праздничных выходных из чата с соседями, которые получили бумажные квитанции за декабрь. Люди обратили внимание на оборотную сторону платёжек, где была представлена информация о введенных с 1 января лимитах, и «забили в колокола». Началась оживленная дискуссия, звучала идея не платить за январь вовсе, так как о новых тарифах стало широко известно уже после их вступления в силу. После недели обсуждений Лариса поняла, что лучше действовать в правовом поле, и 17-го января пошла в БТИ. Очереди на тот момент не было.
Оформление техпаспорта с выездом специалиста обошлось ей в 3700 рублей при условии, что инженер приехал только спустя две недели. Он сделал опись всех имеющихся в доме электроприборов, данные о которых будут внесены в паспорт. Сколько его будут делать с учетом возросшей загрузки на БТИ, а после рассматривать в «Псковэнергосбыте» — вопрос открытый.
Жительница Псковского района заметила, что те, кто оформлялся в срочном порядке, чтобы получить перерасчет за январь, платили за техпаспорт в районе 6 тысяч рублей. Однако в некоторых случаях это оказалось бессмысленным, так как люди не успели подать заявление в сбытовую компанию до 25-го января, и «никто ничего не стал пересчитывать задним числом».
Лариса заметила, что привлечь к фиксации и регистрации приборов стороннюю организацию — правильное решение. В случае, если бы для получения льготы было достаточно заявления собственника и предоставления паспортов на оборудование, могли иметь место злоупотребления. Однако всё это стало дополнительным ударом по карману населения.
Кроме того, наша собеседница уверена, что уложиться в существующие лимиты, в том числе льготные, крайне сложно, особенно при наличии электроплиты и электроотопления. «Пока нет морозов, нагорело 2345 квт*ч. Если бы было как в прошлом году, примерно 2700 квт*ч, - ещё плюс 3,5 тысячи рублей свыше лимита. Зима сейчас теплая, и котлы стоят на минимуме, разве что семьи, где есть маленькие дети, ставят температуру побольше», - констатировала домовладелица.
Она отметила, что в настоящее время в поселке, расположенном в 4 км от областного центра, газа нет, поэтому жителям приходится использоваться альтернативные виды отопления. В подавляющем большинстве случаев — электрическое.
Все собственники, с которыми нам удалось связаться, утверждают, что узнали о нововведениях слишком поздно. Редкий потребитель обращает внимание на оборотную сторону бумажных квитанций, на которых была размещена соответствующая информация. Кто-то вообще отказался от них в пользу электронных носителей и оплачивает электроэнергию в личном кабинете, где никаких уведомлений до 20-х чисел января не было. Еще меньше людей мониторят группу «Псковэнергосбыта» в соцсети «ВКонтакте», где сведения о новых тарифах разместили только 28 декабря, и паблики областного комитета по тарифам и энергетике, где таблица с введенными лимитами появилась в первые дни января. В итоге многие поняли, что будут платить за свет больше, лишь во второй половине января, в том числе благодаря публикации на сайте ПЛН. Естественно, времени на то, чтобы доказать свою принадлежность к той или иной категории и получить перерасчет, не осталось.
В числе таких собственников оказалась Диана, проживающая в Псковском районе в доме, который отапливается электрокотлом. Пищу на всю семью она готовит на индукционной плите. В среднем потребление электричества доходит до отметки 2500 квт*ч с учетом, что в этом году зима не очень холодная. За январь придётся заплатить примерно на 2000 рублей больше, чем за декабрь, несмотря на то, что необходимые документы были оперативно оформлены в БТИ. 27 января Диана отнесла их в «Псковэнергосбыт», но перерасчета не получила, потому что «надо было приходить раньше».
Перед оформлением она звонила на «горячую линию» с целью уточнить, где можно оперативно сделать документы. В ответ услышала, что оформление техпаспорта допускается в коммерческой организации, если она имеет на это лицензию. Диана обратилась в две псковских компании, у них разрешения на оказание таких услуг не оказалось, но они выразили готовность помочь без каких-либо гарантий, что документы примут в сбытовой организации. Повторный звонок на «горячую линию» должных результатов не дал: «Приносите - а мы посмотрим». С учётом высокой стоимости услуг частных фирм (от 5 до 15 тысяч) рисковать не хотелось.
Наша собеседница не понимает, почему «Псковэнергосбыт» отказывается пересмотреть платежи за январь, ведь многие узнали о корректировках только с приходом квитанций в 2025 году, а кто-то до сих пор не в курсе.
«Многие до последнего надеялись, что январь по-старому посчитают. Для нас ничего не изменилось бы, если бы вовремя все оформили, мы укладываемся во второй диапазон. А многие наши знакомые - нет. Даже с учетом теплой зимы у всех расход более 3000 квт*ч, у соседей разница оказалась более существенная - порядка 7 тысяч», - добавила Диана.
Она высказала опасения, что с введением лимитов некоторые начнут «хитрить», скрывая наличие того или иного прибора. К примеру, владельцы электроплит, сообщать о которых не слишком выгодно. Диапазоны для обладателей исключительно электроотопления тоже не слишком подходят для частных домовладений, которые обогреваются и в месяцы, не относящиеся к отопительному сезону.
«Мы каждый год в мае и сентябре включаем теплые полы, иначе будем сидеть в холодном доме. В норму 456 точно не влезали даже на минимальной температуре. У многих плитка, которая требует подогрева до наступления лета, стоят бойлеры, кондиционеры, освещение, стиральные машины и так далее. Рамки поставлены просто нереальные, не понимаю, откуда они», - добавила Диана.
В связи этим она и многие другие жители сейчас задумались о необходимости подключения газа. Особенно с учетом грядущего в июле подорожания электроэнергии.
Аналогичные мысли беспокоят подписчиков группы комитета по тарифам и энергетике в соцсети «ВКонтакте», где после публикации 21 января разъяснений относительно новых лимитов развернулась оживленная дискуссия. В частности, граждане интересуются, можно ли оформить технический паспорт в частных организациях. В комитете уверяют, что помимо БТИ документы можно заказать в коммерческом учреждении, выполняющем соответствующие услуги.
Также пользователи рассуждают на тему методики расчета диапазонов, которые многим кажутся несправедливыми. Люди считают, что нужно учитывать не только электрические плиты и котлы, но и бойлеры, насосы, которые качают в дома воду, духовые шкафы, микроволновки, холодильники, морозильные камеры и другие необходимые для жизни приборы. Кроме того, в сельской местности часто держат скот, которому нужны свет и тепло. Большинство участников обсуждения сходятся во мнении, что в условиях «сезонного» тарифа (3900 зимой и 456 летом) невозможно жить ни в деревне, ни в городе.
«Утверждение диапазонов для расчета за электрическую энергию выполнено на основании постановления правительства РФ № 1178. Тариф на электроэнергию для населения предполагает расход электричества для бытовых нужд. Значение диапазона 3900 установлено правительством РФ», - сообщили в комитете в ответ на одно из обращений.
Также уточняется, что нормативы установлены приказом Государственного комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 21.12.2016 № 141-ОД. К примеру, диапазон с электрической установкой и электроплитой 2632 кВт*ч рассчитан для семьи из четырех человек, на каждого в месяц - 658 кВт*ч. Расчеты для неотопительного периода (456 кВт*ч) велись для аналогичного количества проживающих, но в месяц на человека - 114 кВт*ч.
В основу расчетов для тех, у кого в наличии только электроплиты, также взяли семью из четырех человек, каждый из которых потребляет 58 кВт*ч в месяц - итого 232 кВт*ч.
«При этом для данной группы потребителей снижен тариф и составляет 4,81 руб. для населения, проживающего в городе, и 4,21 руб., проживающего в сельской местности. Тогда как население, у которых нет электроплиты и электрического котла платят по 6,01 рублей за кВт*ч (в городе до достижения отметки 1107 квт*ч — прим. ред.)», - подчеркнули в комитете.
Ясности относительно методики и справедливости расчётов данные объяснения не прибавляют. Под вопросом и то, сколько ещё времени потратят жители частного сектора на оформление документов. Возможно, дело затянется до очередного повышения стоимости коммунальных услуг в июле. Жители областного центра и окрестностей уже сейчас сообщают, что в местном БТИ запись ведется на май. Очередь на выезды в районы еще длиннее. На фоне этого прогнозы о повышении интереса населения к крайне небезопасным печкам и разного рода схемам в обход закона кажутся не такими уж призрачными.
Ульяна Лаблюк