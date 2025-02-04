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Водоснабжение в домах №13 и №14 в псковской деревне Писковичи могут возобновить к вечеру

Возобновить водоснабжение в домах №13 и №14 в деревне Писковичи Псковского района могут к вечеру, на данный момент нет такой технической возможности, сообщила в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей глава Псковского района Наталья Федорова.

«На сегодняшний день работы по ликвидации аварии продолжаются. Производится очистка коллектора, на месте работают три единицы техники. Накануне вечером нам оказали помощь специалисты муниципального предприятия "Горводоканал", работает техника, нанятая собственником коллектора. Дополнительно для очистки была привлечена помпа с рукавами, ее назначение - постоянная откачка стоков из одного колодца в другой, минуя засоренный участок. С поиском специального насоса нам помогло правительство Псковской области, благодарю коллег», - сказала Наталья Федорова.

В связи с этим в ЖК «Видный» водоснабжение восстановлено с 12:00, а в домах №13 и №14 в Писковичах на данный момент нет технической возможности, чтобы подключить водоснабжение, поэтому в 16:00 будет организован подвоз бутилированной, питьевой воды. Для технических, хозяйственных нужд выведен кран в соседнем доме, у людей есть возможность взять воду оттуда.

Наталья Федорова добавила, что получает множество обращений по факту аварии на канализации. «Понимаю позицию жителей, призываю к терпению. Получаю много вопросов посредством соцсетей, личных звонков. Могу сказать, что параллельно с ликвидацией последствий аварии анализируем возможные причины, которые могли к этому привести, в том числе рассматриваем вероятность того, что профилактика коллектора не проводилась по нормативу, отсюда есть вопросы к собственнику», - отметила Наталья Федорова

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Напомним, что ситуацию курирует и координирует недавно назначенный заместитель главы Денис Поздняков. Он оказывает специалистам всю необходимую помощь. По словам Натальи Федоровой, на данном этапе задействовано максимально возможное количество сил и средств.