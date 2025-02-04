ЖКХ

Новый замглавы Псковского района курирует ликвидацию аварии в Писковичах

Продолжаются противоаварийные работы на канализационном коллекторе в деревне Писковичи Псковского района, сообщила глава района Наталья Федорова в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Наталья Федорова / Telegram-канал

Недавно назначенный заместитель главы Денис Поздняков координирует работу и оказывает специалистам всю необходимую помощь. По словам Натальи Федоровой, на данном этапе задействовано максимально возможное количество сил и средств.

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Рабочие устраняют засор вручную и механическим способом. Плотность засора очень серьезная: посторонние предметы, попавшие в канализацию, под давлением воды и во влажной среде спрессовались и превратились в трудно поддающуюся воздействию массу. Специалисты работают с осторожностью, чтобы не повредить трубы и не усугубить ситуацию.

«Продолжу информировать вас о ситуации на участке устранения аварии», - отметила Наталья Федорова.

Напомним, авария произошла на сетях канализации. При устранении засоров специалисты обнаружили, что причиной неполадок стали выброшенные тканевые изделия, предметы личной гигиены и прочие твердые бытовые отходы.