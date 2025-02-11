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В Псковской области более чем семи тысячам абонентов предстоит поверить счётчики газа

13.02.2025 12:50|ПсковКомментариев: 0

В Псковской области более чем семи тысячам абонентов ООО «Газпром межрегионгаз Псков» предстоит поверить или заменить счётчики газа в 2025 году, сообщили Псковской Ленте Новостей в компании. 

Около 99 тысяч потребителей ООО «Газпром межрегионгаз Псков» пользуются приборами учета газа. Вопрос о поверке либо замене прибора учета газа абонент решает самостоятельно

В 2025 году у 7011 абонентов наступает срок определения работоспособности прибора учета. В прошлом году 78% успели пройди данную процедуру в необходимый срок.

Поверять приборы учета газа следует заблаговременно, не дожидаясь окончания межповерочного интервала. По истечении данного срока объем потребленного газа основывается на нормативах потребления газа, что, как правило, кратно превышает суммы при расчетах по показаниям счетчика, рассказали в компании. 

Периодичность поверки каждого счетчика индивидуальна и может составлять от 4 до 12 лет.

Срок окончания межповерочного интервала можно узнать в ежемесячной квитанции за газ, в личном кабинете абонента и в паспорте прибора учета газа. 

В компании напомнили, что межповерочный интервал отсчитывается не с момента установки счетчика газа, а от даты первичной поверки на заводе-изготовителе, указанной в паспорте газового счетчика. Также не стоит забывать о вызове контролера перед процедурой поверки для фиксации контрольных показаний. Это необходимо для обеспечения точности расчетов оплаты.

Теги: #Газпром межрегионгаз Псков
Источник: Псковская Лента Новостей
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