ЖКХ

Как переоформить квитанцию за капремонт с имени прежнего собственника рассказали псковичам

О рекомендациях собственникам помещений в многоквартирных домах по вопросу смены владельца рассказали жителям Псковской области. Об этом сообщили в фонде капитального ремонта региона.

На основании части 3 статьи 158 Жилищного кодекса РФ к новому собственнику переходит обязательство предыдущего собственника по оплате расходов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, в том числе не исполненная предыдущим собственником обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт.

Таким образом, оплачивать долги за капремонт придется гражданину как собственнику квартиры, вне зависимости от того, на чье имя приходят квитанции.

Для внесения изменений в квитанции по взносам на капитальный ремонт, необходимо предоставить правоустанавливающий документ, это может быть выписка из ЕГРН или свидетельство о государственной регистрации права.

«Иванов Иван Иванович купил квартиру, проживает в ней уже несколько лет, а квитанции приходят на прошлого собственника, и он решил не платить и не обращаться к региональному оператору для выяснения проблемы, так вот, стоит обратить особое внимание, что новый собственник не освобождается от уплаты взносов на капитальный ремонт, если в квитанции ФИО старого собственника», - привели наглядный пример в фонде.

Направить документ в адрес регионального оператора можно следующими способомами:

по электронной почте на адрес info@fkr60.ru;

личным сообщением в группе ВКонтакте;

по почте на адрес: 180007, город Псков, улица Петровская, 51;

по факсу на номер телефона: +7(811)229-82-22.

Также можно обратиться с документом лично по адресу: город Псков, улица Петровская, 51, 5 этаж. График работы: понедельник-пятница, с 08:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до 13:00