ЖКХ

В псковской деревне Новая Гоголевка ввели в эксплуатацию вторую очередь газопровода

Специалисты «Газпром газораспределение Псков» ввели в эксплуатацию вторую очередь внутрипоселкового газопровода протяженностью 2,7 км для подключения 43 домовладений в деревне Новая Гоголевка Псковского района, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе компании.

Фото здесь и далее: Антон Дымов / «ВКонтакте»

Работы выполнены в рамках догазификации. С жителями деревни заключены 39 договоров о подключении к новым газовым сетям, первые домовладения уже пользуются сетевым газом.

«Для подключения домовладений этой части населенного пункта было выполнено строительство газопровода с переходом через железную дорогу. В рамках комплексных договоров одновременно со строительством сетей до участка выполнялись работы в границах участков и подготовка домовладений к приему газа. Оперативно подключаем все готовые домовладения», – отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» – управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов.