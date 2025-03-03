ЖКХ

Газ провели к дому бывшей несовершеннолетней узницы концлагерей в Печорском округе

Газ провели в Печорском муниципальном округе в дом бывшей несовершеннолетней узницы фашистских концлагерей Валентины Крючковой, сообщил генеральный директор «Газпром межрегионгаз Псков» — управляющей организации «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Антон Дымов / «ВКонтакте»

«Пока в ее доме к газу подключена только плита. Отапливаться дом продолжает дровами. Но хозяйка уже думает о том, что в ближайшее время нужно подготовить свой дом для использования газа и для отопления», — отметил Антон Дымов.

Валентина Крючкова поделилась, что даже подключение пока одной плиты намного упростило быт. По ее словам, раньше машина с газовыми баллонами приезжала к зданию бывшего сельсовета, нужно было оттуда тяжелый баллон на тележке самостоятельно везти домой. А теперь нужно только открыть кран и зажечь конфорку.

Для покупки газового оборудования Валентина Крючкова воспользовалась социальной льготой в рамках догазификации.

Напомним, программа социальной газификации была запущена по поручению президента России в 2021 году. С февраля 2023 года государство частично субсидирует льготным категориям граждан расходы по проведению газа по участку и подключению его к дому. На эти цели предоставляется субсидия в размере 100 тысяч рублей.