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«Горводоканал» вышел на финальный отрезок работ на улице Максима Горького в Пскове

Специалисты муниципального предприятия города Пскова «Горводоканал» вышли на финальный отрезок производства работ по замене старой канализационной трубы на улице Максима Горького. Завершение мероприятий на данном участке ожидается в течение нескольких недель, сообщили Псковской Ленте Новостей на предприятии.

Фото: «Горводоканал»

Канализационный коллектор вдоль улицы Максима Горького, обслуживающий все окрестные микрорайоны и идущий от улицы Конной до Коммунальной, был проложен еще в 1950-е годы. Отслужив верой и правдой семь десятков лет, старая труба стала нуждаться в сменщице, заметили специалисты.

«Помимо естественного износа, необходимость ремонта подстегнуло и уникальное месторасположение трубы. Рабочие сначала вырубали штольню в окружающей известняковой породе, а уже затем укладывали трубу в образовавшийся коридор. На некоторых участках труба и вовсе не укладывалась — пол и стены штольни представлялись достаточно надежными, чтобы на каких-то отрезках пускать стоки самотеком. При производстве работ использовался преимущественно ручной труд с помощью отбойных молотков, поэтому и подземный ход в итоге получился монументальным — человек с инструментом должен был обеспечить достаточное пространство для работы сначала себе, а уже потом трубе», — рассказали о трудностях в «Горводоканале».

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Спустя десятилетия грунт понемногу перемещался. Поскольку штольня полая, не сцепленная прочно с трубой, то контакт пола и стенок коридора с трубой привел к изменению угла укладки последней. Менялись и углы наклона пола на участках без трубы. Как следствие — вся конструкция начала работать как плотина, не пропуская, а, наоборот, подпирая канализационные стоки, — система отведения вышла из строя.

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Операция по спасению, проводимая сейчас «Горводоканалом», включает 3 этапа:

демонтаж и выемку старой трубы;

укладку новой — гибкой, полиэтиленовой;

полное бетонирование «подземного хода» вокруг трубы.

«Последний этап сделает грунт и трубу монолитным целым, избавив стенки многострадальной последней от непредсказуемых телодвижений первого. К тому же полиэтиленовая труба отличается еще и долгожительством — гарантийный срок службы составляет 50 лет, а при правильной установке трубы она может прослужить до 80 лет! Наконец, бетонный монолит под дорожным полотном сделает весь участок надежным, предупреждая потенциально возможные просадки грунта», — добавили на предприятии.