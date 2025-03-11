ЖКХ

Аварию на теплотрассе в Пыталово ликвидировали

Утечка в системе теплоснабжения в Пыталовском муниципальном округе, возникшая 14 марта, ликвидирована. Об этом сообщила глава округа Вера Кондратьева в своих соцсетях.



Фото здесь и далее: Telegram-канал Веры Кондратьевой

Дома №2 и №4 по улице 60 лет СССР в поселке Белорусский снова могут пользоваться теплом в доме. Теплоноситель поступает в дома с 17:15.

В течение 2-3 дней МП «Пыталовские теплосети» будут проводить мониторинг герметичности труб, поэтому они не будут засыпаны. Глава муниципального округа быть осторожными вблизи ямы и не подпускать к ним маленьких детей.

«Спасибо жителям домов 2 и 4 за терпение и понимание», - поблагодарила жителей округа Вера Кондратьева.