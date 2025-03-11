ЖКХ

Александр Котов: Стабильность работы коммунальных служб – залог благополучия общества

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил с профессиональным праздником работники и ветераны сферы бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства Псковской области. Об этом сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Он отметил, что работа сотрудников ЖКХ касается каждого жителя нашего региона и не знает ни праздников, ни выходных.

«Стабильность работы коммунальных служб - залог благополучия нашего общества, успешной реализации национальных проектов и развития экономики. Учитывая всё это, в регионе ведётся серьёзная работа по обновлению коммунальной инфраструктуры и повышению надёжности системы ЖКХ. Этот процесс потребует значительных временных и финансовых затрат, но нет сомнений, что мы на правильном пути», - написал Александр Котов.