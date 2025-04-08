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ООО «Экогрупп»: Юридические лица обязаны заключать договоры на вывоз ТКО

09.04.2025 11:00|ПсковКомментариев: 0

Юридические лица в Псковской области обязаны заключать договоры на вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО). Об этом в новом выпуске программы «Коммунальный ликбез» на радио ПЛН FM (102.6 FM) напомнил исполняющий обязанности генерального директора ООО «Экогрупп» Денис Кузнецов.

«Все юридические лица, осуществляющие деятельность на территории Российской Федерации, обязаны заключать договор с региональным оператором в той области, где они работают», — подчеркнул представитель ООО «Экогрупп».

Как рассказал Денис Кузнецов, неисполнение данной обязанности влечет за собой административную ответственность согласно статье 8.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Штрафы варьируются от 10 до 30 тысяч рублей для должностных лиц и от 100 до 250 тысяч рублей для организаций. Кроме того, возможна приостановка деятельности компании на срок до 90 дней.

Денис Кузнецов напомнил, что для заключения договора представители юридического лица могут обратиться в офис регионального оператора или направить заявку на электронную почту.

Источник: Псковская Лента Новостей
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