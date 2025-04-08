ЖКХ

В Великолукском районе построили сети для догазификации деревни Никулино

Специалисты «Газпром газораспределение Псков» завершили строительство внутрипоселковой распределительной сети общей протяженностью более 2,7 км для догазификации деревни Никулино Великолукского района. Для надежного газоснабжения установлен пункт редуцирования газа, сообщили Псковской Ленте Новостей в компании.

Фото: АО «Газпром газораспределение Псков»

Новые сети создали возможность газификации 75 домовладений деревни. На сегодняшний день от жителей Никулино принято 43 заявки, почти все они переведены в договоры.

«Наши специалисты в настоящее время выполняют работы в рамках комплексных договоров в границах земельных участков и по подготовке домовладений к приему газа. После получения разрешительной документации на ввод объекта мы приступим к подключению домовладений», – отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» – управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов.