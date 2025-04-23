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Денис Кузнецов рассказал, чем отличается тариф на вывоз ТКО для физических и юридических лиц

Генеральный директор ООО «Экогрупп» Денис Кузнецов рассказал, чем отличается тариф на вывоз твердых коммунальных отходов для физических и юридических лиц, в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM) в новом выпуске программы «Коммунальный ликбез».

Сейчас на территории Псковской области действует тариф прежнего регионального оператора (ООО «Экопром»). По словам Дениса Кузнецова, для физических и юридических лиц в стоимости тарифа разницы нет, отличается только норма накопления.

«Если мы возьмём стоимость одного куба, то у физического и юридического лица это будет одна и та же цифра», - пояснил он.

Напомним, филиал ООО «Экопром» в Псковской области лишили статуса регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. Областная компания «Экогрупп» стала новым оператором.

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Ранее сообщалось, что тариф на вывоз твердых коммунальных отходов в Псковской области скорректируют.