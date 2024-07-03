ЖКХ

«Экопром» в Псковской области лишили статуса регоператора по обращению с ТКО

Филиал ООО «Экопром» в Псковской области лишили статуса регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. Временным оператором становится областная компания «Экогрупп». Об этом губернатор Михаил Ведерников сообщил в своем Telegram-канале.

«Ближайшие два месяца будем насыщать её (Экогрупп) кадрами и техникой. Рассчитываем, что к концу августа её парк составит 72 единицы техники, чего хватит для покрытия всей области», - поделился губернатор.

Прямо сейчас компания набирает рабочий коллектив. В частности, нужны водители мусоровозов (заработная плата 100 тысяч рублей, требуется водительское удостоверение категории С со стажем от года), подсобные рабочие (зарплата 60 тысяч рублей), менеджеры по логистике (50 тысяч рублей) и диспетчеры автомобильного транспорта с опытом работы (48 тысяч рублей).

Телефон для связи: 29-18-71.

«На период перехода, пока новый регоператор закупает новую технику и принимает кадры, будем пользоваться услугами действующих предприятий. Потом выходим на самообеспечение», - добавил Михаил Ведерников.

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Ранее сообщалось, что скорость вывоза отходов в Пскове и Псковском районе сейчас стабильно составляет порядка 300 тонн в сутки (суббота – 350 тонн; воскресенье – 280).