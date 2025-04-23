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На разработку схем газоснабжения Печорскому, Псковскому и Пыталовскому районам предоставят субсидии в размере 2,7 млн рублей

В 2025 году запланировано предоставление субсидий в размере 2,7 млн рублей на разработку схем газоснабжения Печорскому, Псковскому и Пыталовскому районам. Об этом сообщила председатель регионального комитета по тарифам и энергетике Елена Пилипенко в рамках парламентского часа на сессии областного Собрания 24 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Председатель профильного комитета рассказала, что правительство области направляет средства на разработку схем газоснабжения населенных пунктов, подлежащих догазификации. В 2024 году Псковскому району на разработку схем в 10 населенных пунктах были выделены 2,5 млн рублей.

В 2025 году запланировано предоставление субсидий в размере 2,7 млн на разработку схем газоснабжения Печорскому, Псковскому и Пыталовскому районам.

Также она рассказала, что догазификации на территории региона подлежат 15 соцучреждений: это три объекта здравоохранения и 12 объектов образования (детские сады и школы). Утверждены сводные и пообъектные планы-графики догазификации садоводческих товариществ, в которые включены 226 домовладений в 10 СНТ в границах Пскова и Великих Лук. Проводятся предпроектные работы и определение точек подключения к сетям газораспределения.