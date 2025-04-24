Почти половина респондентов ПЛН доверяет вопрос отключения отопления специалистам

Почти половина респондентов Псковской Ленты Новостей считает, что вопрос отключения центрального отопления лучше доверить специалистам. Такие данные следуют из еженедельного опроса, в котором приняли участие 403 человека.
Согласно опросу, наибольшее число участников (46,6%) придерживается позиции доверять решение вопроса отключения отопления профессионалам и ориентироваться на погоду.
Примерно треть опрошенных (29,8%) считает, что отопление в Пскове уже пора отключать, а 19,6% респондентов выступают против отключения тепла.
4% участников голосования отметили, что проживают в частных домах с автономным отоплением.
Таким образом, большая часть населения доверяет решению специалистов. Это указывает на то, что псковичи осознают важность профессионального подхода к управлению коммунальными системами. Тем не менее некоторых горожан уже беспокоит повышенная температура в помещениях, другие же предвидели риск резкого похолодания и предпочитают оставить отопление. Напомним, что решение уже принято - отопительный сезон в Пскове продлен до 5 мая из-за понижения температуры.
На сайте Псковской Ленты Новостей стартовал новый опрос на тему: Поддерживаете ли вы тенденцию очистки Пскова от ларьков?