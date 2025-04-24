ЖКХ

Почти половина респондентов ПЛН доверяет вопрос отключения отопления специалистам

Почти половина респондентов Псковской Ленты Новостей считает, что вопрос отключения центрального отопления лучше доверить специалистам. Такие данные следуют из еженедельного опроса, в котором приняли участие 403 человека.

Согласно опросу, наибольшее число участников (46,6%) придерживается позиции доверять решение вопроса отключения отопления профессионалам и ориентироваться на погоду.

Примерно треть опрошенных (29,8%) считает, что отопление в Пскове уже пора отключать, а 19,6% респондентов выступают против отключения тепла.

4% участников голосования отметили, что проживают в частных домах с автономным отоплением.

Таким образом, большая часть населения доверяет решению специалистов. Это указывает на то, что псковичи осознают важность профессионального подхода к управлению коммунальными системами. Тем не менее некоторых горожан уже беспокоит повышенная температура в помещениях, другие же предвидели риск резкого похолодания и предпочитают оставить отопление. Напомним, что решение уже принято - отопительный сезон в Пскове продлен до 5 мая из-за понижения температуры.

На сайте Псковской Ленты Новостей стартовал новый опрос на тему: Поддерживаете ли вы тенденцию очистки Пскова от ларьков?