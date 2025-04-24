ЖКХ

Отопительный сезон продлят в Пскове до 5 мая

Отопительный сезон продлят в Пскове до 5 мая из-за похолодания. Об этом сообщил глава города Пскова Борис Елкин в своём Telegram-канале.

«Друзья, проанализировав климатические данные и оценив ситуацию, мы решили продлить подачу отопления до 5 мая. Это решение обосновано рядом факторов», - написал он.

Решение продления отопительного сезона принято по нескольким причинам. Во-первых, холодная погода сохраняется, и исключать заморозки нельзя. Во-вторых, важно поддерживать оптимальный уровень тепла в жилье, особенно для уязвимых групп населения: семьи с маленькими детьми, пенсионеры и люди с хроническими заболеваниями.

Напомним, что сегодня, 26 апреля, в Пскове выпал снег.