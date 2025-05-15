ЖКХ

Отопительный сезон завершился в Пскове

Отопительный сезон завершился в Пскове 15 мая, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе муниципального предприятия «Псковские тепловые сети».

«Прежде всего, следует сделать одно очень важное уточнение. Остановка тепловых источников - это дело не пяти минут. Система теплоснабжения сложная и крайне инертная. А принимая во внимания износ сетей и котельного оборудования, резко остановить подачу тепла мы не можем. Котлы будут выводиться из работы плавно. И даже после того, как погаснет последняя горелка, ещё около суток котлы будут горячими», - отметили в теплосетях.

В ПТС также уточнили, что мягкая остановка котельных позволит предприятию максимально долго сохранять тепло в квартирах, что в нынешних погодных условиях является важным.

Ранее отопительный сезон в Пскове несколько раз продлевали из-за холодный погоды.

Смотрите также Отопительный сезон продлили в Пскове

Напомним, в связи с прогнозом погоды администрация Псковского района ранее приняла решение о продлении отопительного сезона до 18 мая.