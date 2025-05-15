Отопительный сезон завершился в Пскове 15 мая, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе муниципального предприятия «Псковские тепловые сети».
В ПТС также уточнили, что мягкая остановка котельных позволит предприятию максимально долго сохранять тепло в квартирах, что в нынешних погодных условиях является важным.
Ранее отопительный сезон в Пскове несколько раз продлевали из-за холодный погоды.
Напомним, в связи с прогнозом погоды администрация Псковского района ранее приняла решение о продлении отопительного сезона до 18 мая.