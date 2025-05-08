ЖКХ

Отопительный сезон в Псковском районе продлили до 18 мая

В связи с прогнозом погоды на ближайшие дни администрация Псковского района приняла решение о продлении отопительного сезона до 18 мая, сообщила глава района Наталья Федорова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«В середине недели к прохладным дневным и ночным температурам добавятся осадки в виде дождя, что неизбежно принесет ещё больший дискомфорт в дома жителей, если отключить теплоснабжение. Ждем наступления благоприятных погодных условий», - пояснила Наталья Федорова.

Напомним, в Пскове отопительный сезон продлили до 15 мая.