Мишустин рассказал о субсидиях на очистные сооружения в регионах

Правительство РФ планирует в ближайшие 5 лет направить почти 70 миллиардов рублей на помощь регионам в реконструкции и строительстве очистных сооружений, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Средства на эти цели будут направлены регионам в ближайшие пять лет. Субсидии будут выделяться на обновление коммунальных объектов в опорных населенных пунктах, включая Арктику и Дальний Восток, а также новые регионы. При этом в конкурсном отборе смогут участвовать все регионы. Поддержку окажут и отдельным крупным проектам.
При отборе проектов, в частности, будет учитываться активность региона в строительстве и реконструкции очистных сооружений на местах за счет собственных или внебюджетных средств, в том числе в малых городах и селах.
Мишустин подчеркнул, что важно тщательно контролировать реализацию этих мер на местах, пишет РИА Новости.
«От состояния воды во многом зависит здоровье граждан и в целом экологическая ситуация в стране», - напомнил он.