ЖКХ

Мишустин рассказал о субсидиях на очистные сооружения в регионах

Правительство РФ планирует в ближайшие 5 лет направить почти 70 миллиардов рублей на помощь регионам в реконструкции и строительстве очистных сооружений, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Подготовлены правила предоставления и распределения субсидий на реконструкцию и строительство очистных сооружений... Начиная с этого года на реализацию таких мероприятий планируется направить почти 70 миллиардов рублей. Правительством определен порядок отбора и распределения субсидий на эти цели», - сказал Мишустин на совещании с кабмином.

Средства на эти цели будут направлены регионам в ближайшие пять лет. Субсидии будут выделяться на обновление коммунальных объектов в опорных населенных пунктах, включая Арктику и Дальний Восток, а также новые регионы. При этом в конкурсном отборе смогут участвовать все регионы. Поддержку окажут и отдельным крупным проектам.

При отборе проектов, в частности, будет учитываться активность региона в строительстве и реконструкции очистных сооружений на местах за счет собственных или внебюджетных средств, в том числе в малых городах и селах.

Мишустин подчеркнул, что важно тщательно контролировать реализацию этих мер на местах, пишет РИА Новости.

«От состояния воды во многом зависит здоровье граждан и в целом экологическая ситуация в стране», - напомнил он.