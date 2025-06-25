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Сотрудники «Россетей» в Псковской области восстанавливают ЛЭП по пояс в воде

Сотрудники «Россетей» продолжают восстанавливать линии электропередачи в Псковской области, сообщается в Telegram-канале «Россети Северо-Запад».

Видео: «Россети Северо-Запад» / Telegram

«По пояс в воде продолжаем восстанавливать сеть в Псковской области», - отметили в «Россетях».

Напомним, «Россети Северо-Запад» восстановили 7120 километров линий электропередачи в Псковской области после шторма.

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Специалисты обратили внимание на необходимость строгого соблюдения правил техники безопасности вблизи энерготехнических установок и линий электропередачи. Запрещается приближаться к оборванным проводам ЛЭП ближе 8 метров, самостоятельно восстанавливать электроснабжение.

Сообщить о нарушениях электроснабжения можно по круглосуточному бесплатному телефону «Россетей»: 8-800-220-0-220 (короткий номер для мобильных телефонов — 220).

Напомним, что вследствие шторма женщина погибла под упавшим деревом на улице Луговой в Пскове.