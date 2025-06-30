Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Легким десертам — легкая сметана
Псковская область 80-летие Победы
Что делать При укусе клеща
нейросети для предпринимателей
Псков Летние террасы
Господин Рейтингомер
Жить в Атмосфере
Бизнес В Великих Луках
Комфортные и безопасные
Рай В шалаше
ПЛН 25 лет
Агростартапы Псковской области
Лев в клетке
Задержание ректора ПсковГУ
Новая веха профсоюзов
 
 
 
ещё Происшествия 30.06.2025 17:470 В Пскове проводится проверка по факту гибели дачницы от упавшего дерева 01.07.2025 11:560 Стали известны подробности смерти псковички, на которую рухнуло дерево 01.07.2025 11:540 Лошадницы подрались на псковском фестивале «Виноград». ВИДЕО 01.07.2025 11:320 ФСБ раскрыло зарегистрировавшего SIM-карты без присутствия клиентов псковича 01.07.2025 10:530 Великолучанке выплатят 700 тысяч рублей после 14 лет ложных обвинений в преступлении 01.07.2025 09:400 Возгорание в бесхозном строении произошло в Идрице
 
 
 
Самое популярное 24.06.2025 12:420 Двухлетнего ребенка швырнули головой об пол в аэропорту Шереметьево 25.06.2025 14:338 Жизнь без мобильного интернета: проверка на прочность 24.06.2025 15:541 Интерактив: Вандалы рушат исторические стены? 26.06.2025 08:320 Сотрудники ПсковГУ рассказали, что перечисляли часть зарплаты Наталье Ильиной 29.06.2025 18:071 Депутат Госдумы Константин Затулин попал в ДТП в Псковской области
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Стали известны подробности смерти псковички, на которую рухнуло дерево

01.07.2025 11:56|ПсковКомментариев: 0

Женщина, которая погибла из-за упавшего дерева в Пскове, во время трагедии работала в огороде. Об этом сообщает «МК в Пскове»

Фото: СУ СК РФ по Псковской области

Вчера стало известно о гибели 66-летней псковички от упавшего дерева. Знакомые женщины сообщают, что она была дружелюбной и общительной, всегда навещала своих соседей. Перед несчастным случаем псковичка пошла в огород, чтобы прополоть клубнику. От полученных травм она скончалась на месте. 

Оказалось, что у женщины есть парализованный муж, который остался совсем один, так как у пары нет детей.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
С 1 июля повышаются тарифы на ЖКУ. Какая часть от вашей зарплаты уходит на их погашение?
В опросе приняло участие 88 человек
Сюжет: Июньский шторм в Псковской области Стали известны подробности смерти псковички, на которую рухнуло дерево Около ста населенных пунктов Новоржевского округа остаются без света В Псковской области восстановлено электроснабжение в 421 населённом пункте после непогоды В Плюссе полностью отключат электричество для проведения работ на ЛЭП В Пскове проводится проверка по факту гибели дачницы от упавшего дерева Женщина погибла под упавшим деревом в Пскове Свыше двух десятков деревень Псковского района остались без электричества Дерево упало во дворе на улице Школьной в Пскове Более 20 тысяч человек в Псковской области остаются без электричества Фотофакт: Тополь упал в Летнем саду Пскова Поваленные деревья убирают сотрудники «Россетей» в Псковской области Несколько деревьев рухнули из-за непогоды в Пскове и Великих Луках Красногородск остался без электричества из-за аварии Более 105 бригад ликвидируют последствия сильного ветра в Псковской области Массовые отключения электроэнергии из-за падения деревьев наблюдаются по Псковской области В Пыталовском и Красногородском округах произошли отключения электричества Дерево обрушилось на жилой дом в Острове Аварии на линиях электропередачи зафиксировали в Локнянском округе Отключения электричества из-за непогоды зафиксировали в Плюсском округе Свыше 20 населенных пунктов Псковского района остались без электричества Более 50 населенных пунктов Новоржевского округа остались без света Отключение электричества произошло в трех волостях Гдовского района Кратковременные дожди и грозы прогнозируют в Псковской области 30 июня У природы нет плохой погоды
01.07.2025, 12:190 В ГД внесли проект об уголовной ответственности иноагентов при нарушениях 01.07.2025, 12:170 На ярмарке вакансий представители «Титан-Полимера» рассказали о карьерных возможностях на заводе 01.07.2025, 12:050 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» с главой Роскачества Максимом Протасовым 01.07.2025, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 1 июля
01.07.2025, 11:560 Стали известны подробности смерти псковички, на которую рухнуло дерево 01.07.2025, 11:540 Лошадницы подрались на псковском фестивале «Виноград». ВИДЕО 01.07.2025, 11:480 В июле псковичи смогут посетить четыре концерта органной музыки 01.07.2025, 11:450 С симптомами ОРВИ за неделю в Псковской области госпитализировали 10 человек
01.07.2025, 11:430 67 новых площадок накопления ТКО появился в муниципалитетах Псковской области 01.07.2025, 11:380 Реформа здравоохранения станет темой эфира с первым вице-губернатором Верой Емельяновой на «ПЛН FM» 01.07.2025, 11:320 ФСБ раскрыло зарегистрировавшего SIM-карты без присутствия клиентов псковича 01.07.2025, 11:180 93% псковских компаний сталкиваются с дефицитом навыков у соискателей в ИТ-сфере – опрос
01.07.2025, 10:580 Опубликована программа VI псковского кинофестиваля «Западные ворота» 01.07.2025, 10:530 Великолучанке выплатят 700 тысяч рублей после 14 лет ложных обвинений в преступлении 01.07.2025, 10:500 Минтруд рассказал о праздничных выходных в 2026 году 01.07.2025, 10:330 Руководитель Роскачества Максим Протасов станет гостем программы «Беседка»
01.07.2025, 10:260 Антон Мороз озвучил причины создания в Гдове федерации хоккея на траве 01.07.2025, 10:140 Около ста населенных пунктов Новоржевского округа остаются без света 01.07.2025, 10:020 Комфортные и безопасные 01.07.2025, 09:400 Возгорание в бесхозном строении произошло в Идрице
01.07.2025, 09:390 56% псковичей считают, что учителя должны сдавать ЕГЭ по своим предметам — опрос 01.07.2025, 09:050 День реставратора отмечают в России 1 июля 01.07.2025, 08:400 Фотофакт: Все сигналы одновременно показывает светофор на перекрестке Энтузиастов и Сиреневого бульвара в Пскове 01.07.2025, 08:200 Реальные зарплаты стали расти вдвое медленнее
01.07.2025, 08:000 Доля срочных продаж квартир достигла 30% 01.07.2025, 07:300 День ветеранов боевых действий празднуют 1 июля 01.07.2025, 07:000 В Псковской области восстановлено электроснабжение в 421 населённом пункте после непогоды 01.07.2025, 01:370 Два похожих ДТП произошли в Пскове из-за несоблюдения дистанции. ФОТО
30.06.2025, 22:001 Деревянный храм блаженной Ксении Петербургской из московского района Останкино переехал в Псков 30.06.2025, 21:400 Псковича задержали с закладкой и оштрафовали 30.06.2025, 21:210 Врач рассказал о главных симптомах детской пневмонии летом 30.06.2025, 21:000 ВОЗ рассказала, сколько человек умирают в час из-за одиночества
30.06.2025, 20:390 17 единиц гражданского оружия изъяли росгвардейцы за неделю 30.06.2025, 20:220 FT назвала падение курса доллара с начала года худшим за полвека 30.06.2025, 20:000 Минобрнауки: 40% не окончивших вуз студентов ушли, не справившись с программой 30.06.2025, 19:420 Букеты из пионов и полевых цветов рисовали участники мастер-класса в Изборске
30.06.2025, 19:230 Кабмин поддерживает инициативу по освобождению бойцов СВО от судебных пошлин 30.06.2025, 19:020 Фермерскую продукцию из африканского сома представил Россельхозбанк на ярмарке «Виноград» 30.06.2025, 18:320 Чаще всего псковичи находят любовь на работе – опрос 30.06.2025, 18:290 Открытый разговор на острые темы с Антоном Морозом в пресс-центре ПЛН. ВИДЕО
30.06.2025, 18:270 Библиотека имени Курбатова вновь станет одной из площадок фестиваля «Западные ворота» 30.06.2025, 18:240 Больше всего летом респонденты ПЛН ждут фестивали «Виноград» и «Лешуга» 30.06.2025, 18:080 Рейтингомер: «Странная сказка» от депутата, шутка от приставов и самый гуманный суд в мире 30.06.2025, 18:040 Невельская «гонщица» оплатила почти 200 штрафов после вмешательства приставов
30.06.2025, 18:010 В Плюссе полностью отключат электричество для проведения работ на ЛЭП 30.06.2025, 18:010 Телефонные мошенники похитили у великолучанки 33 тысячи рублей 30.06.2025, 17:590 Многодневное голосование на предстоящих выборах официально утвердили в Пскове 30.06.2025, 17:570 Антон Мороз: В округе №3 есть люди, которые готовы со мной решать проблемы
30.06.2025, 17:540 Сервис билайн стал одним из лидеров на рынке по объему электронных и аудиокниг 30.06.2025, 17:520 Петербуржец спровоцировал ДТП с пострадавшим под Псковом 30.06.2025, 17:500 Александр Козловский: Завод ЗЭТО внедрил ИИ в работу конструкторского бюро 30.06.2025, 17:470 В Пскове проводится проверка по факту гибели дачницы от упавшего дерева
30.06.2025, 17:430 Муниципальная флотилия Псковского района пополнится новым грузовым судном 30.06.2025, 17:280 Затопления возникают из-за базовых ошибок, допущенных при строительстве – Антон Мороз 30.06.2025, 17:060 Женщина погибла под упавшим деревом в Пскове 30.06.2025, 17:060 «Постскриптум»: Разгул стихии, деньги за ребенка и время ли сейчас для веселья. ВИДЕО
30.06.2025, 17:010 Законопроект о региональных памятных датах поступил в Собрание 30.06.2025, 17:000 Великолучанина могут лишить свободы за уклонение от административного надзора 30.06.2025, 16:550 Новая услуга защитит абонентов «Ростелекома» от спам-звонков 30.06.2025, 16:530 Приход храма Боголюбской иконы Богоматери приглашает на престольный праздник в Дедовичах
30.06.2025, 16:430 Выборы главы Дновского округа пройдут 4 июля 30.06.2025, 16:410 Основные проблемы Пскова перечислил Антон Мороз 30.06.2025, 16:320 Москвича будут судить за похищение у жителя Пскова более 5 млн рублей 30.06.2025, 16:281 Власти повысят ряд госпошлин для автовладельцев
30.06.2025, 16:140 Т1 Интеграция: Замена импортных ИТ-решений не решает технологических задач 30.06.2025, 16:120 До +24 градусов и дожди прогнозируют в Псковской области 1 июля 30.06.2025, 16:080 Антон Мороз: Без стройки нет развития 30.06.2025, 16:050 Три крупные утечки при запуске котельной ликвидируют в Пскове
30.06.2025, 16:030 На Дудя* завели дело по статье о неисполнении обязанностей иноагента 30.06.2025, 15:500 МВД предупредило семьи военных о новой схеме мошенничества 30.06.2025, 15:460 Молодые члены профсоюзов в Пскове путешествовали по станциям и катались на «Драконе» 30.06.2025, 15:420 Выставка японской гравюры «Картины изменчивого мира...» в Пскове продлена до конца лета
30.06.2025, 15:410 «ГорДозор»: Псковская растительность. ВИДЕО 30.06.2025, 15:400 Дерево упало во дворе на улице Школьной в Пскове 30.06.2025, 15:300 Антон Мороз: Обновлять деревья в Пскове нужно с учетом мнения профессионалов 30.06.2025, 15:230 Стартовал всероссийский конкурс-пленэр «Псковские были»
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru