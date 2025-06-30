Происшествия

Стали известны подробности смерти псковички, на которую рухнуло дерево

Женщина, которая погибла из-за упавшего дерева в Пскове, во время трагедии работала в огороде. Об этом сообщает «МК в Пскове».

Фото: СУ СК РФ по Псковской области

Вчера стало известно о гибели 66-летней псковички от упавшего дерева. Знакомые женщины сообщают, что она была дружелюбной и общительной, всегда навещала своих соседей. Перед несчастным случаем псковичка пошла в огород, чтобы прополоть клубнику. От полученных травм она скончалась на месте.

Оказалось, что у женщины есть парализованный муж, который остался совсем один, так как у пары нет детей.