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«Россети» восстановили свыше 7 тысяч км ЛЭП в Псковской области

«Россети Северо-Запад» восстановили 7120 километров линий электропередачи в Псковской области после шторма, сообщается в Telegram-канале «Россети Северо-Запад».

Видео: «Россети Северо-Запад» / Telegram

«Энергетики включили 356 линий электропередачи и 3085 трансформаторных подстанций. В Псковском филиале сохраняется особый режим работы. Специалисты продолжают круглосуточно работать до полной ликвидации последствий стихии. На смене 169 бригад, задействованы 182 единицы техники», - говорится в сообщении.

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«Россети Северо-Запад» обратили внимание на необходимость строгого соблюдения правил техники безопасности вблизи энерготехнических установок и линий электропередачи. Запрещается приближаться к оборванным проводам ЛЭП ближе 8 метров, самостоятельно восстанавливать электроснабжение.

Сообщить о нарушениях электроснабжения можно по круглосуточному бесплатному телефону «Россетей»: 8-800-220-0-220 (короткий номер для мобильных телефонов — 220).

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В своем Telegram-канале губернатор Псковской области Михаил Ведерников отметил, что к вечеру вторника в Псковской области остаются без света чуть более 4,5 тысячи человек.

«На кадрах "Россети Северо-Запад" хорошо видно, что некоторые ЛЭП приходится не просто восстанавливать, а буквально создавать заново. Подключены 42 резервных источника питания. Восстановление продолжается без перерыва. Спасибо электрикам за такую тяжёлую работу», - отметил губернатор.

Напомним, что вследствие шторма женщина погибла под упавшим деревом на улице Луговой в Пскове.