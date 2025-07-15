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На их улице праздник

Накануне Дня города председатели наиболее эффективных ТОСов Пскова получили поощрения и возможность задать вопросы муниципальным властям. Какие сложности мешают активистам по благоустройству и что на встрече делал Антон Мороз, собирающийся стать депутатом Гордумы, – в репортаже Псковской Ленты Новостей.

«Не чужое – наше»

«Под территориальным общественным самоуправлением понимается самоорганизация граждан по месту их жительства на части территории муниципального образования для самостоятельного и под свою ответственность осуществления собственных инициатив по вопросам непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения», - такая витиеватая формулировка содержится в федеральном законодательстве. На практике, ТОС – это объединение соседей по подъезду, дому или микрорайону для решения локальных задач. Одним для комфорта не хватает детской площадки, другим – видеонаблюдения, третьим – шлагбаума, у четвертых прохудились почтовые ящики. Да мало ли коммунальных проблем по дворам. У всех они похожи, но у каждого свои. ТОСы, появившиеся в Псковской области несколько лет назад, стали инструментом для преодоления таких сложностей. Активисты пишут проекты и заявляются с ними на грантовые конкурсы муниципалитета, области или всей страны. В одном только Пскове зарегистрировано уже восемь десятков территориальных общественных самоуправлений. В этом году финансовую поддержку от администрации города получили 34 проекта.

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В канун Дня города, 22 июля, председатели наиболее эффективных ТОС собрались в техническом лицее на форум. Здесь они получили заслуженные награды, возможность напрямую задать вопросы главе города и поделиться своими практиками.

«Ваша инициатива и энергия идет на развитие всего города, - обратился к ТОСовцам глава Пскова Борис Елкин. - За несколько лет число ТОСов в городе увеличилось в десять раз. Все инициативы приветствуются, есть самоуправления, сделавшие в своем дворе город в городе благодаря победам в конкурсах. Системной работой можно многое изменить. Будем стараться максимально вам помогать. Отдельное спасибо депутатскому корпусу, без них это движение не смогло бы развиваться. Будем работать вместе, и наш город станет еще лучше».

В микрорайонах главные помощники активных жителей – депутаты Гордумы. Среди пришедших на встречу парламентариев можно было увидеть Антона Мороза.

В этот день с утра он подал документы на регистрацию в качестве кандидата в депутаты Псковской городской Думы, довыборы туда по любятовскому округу №3 состоятся 14 сентября.

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«К сожалению, в последнее время округ находился без присмотра, - констатировал Антон Мороз. – Здесь я вижу активных депутатов, работающих, как и должно, на высоком уровне. Этой работе надо учиться, перенимать положительный опыт. ТОС – эффективный инструмент для инициативных граждан, помогающий решать задачи на каждой дворовой территории».

Вместе с ним пришла Татьяна Ярмушева, жительница микрорайона, делегированная его активистами на разведку.

«Обдумываем создать в нашем округе ТОС, - поделилась она. - Появился у нас Антон Мороз, значит, теперь поддержка будет. Раньше люди боялись, что ничего не получится, не все понимали, как это работает. У нас первым проектом могло бы стать создание парковки на улице Новгородской и монтаж системы наблюдения, а то к нам приставы переехали, и бывает, что машины их посетителей царапают наши автомобили, потому что места не хватает, контроля нет. Смотрю, все решаемо».

Посмотреть было на что. Например, на стоявший на сцене столик, заваленный цветами. Он недвусмысленно намекал: будут награждать. Не все же ТОСовцам разгребать проблемы, бывает и на их улицах праздник.

Благодарственные письма администрации Пскова получили:

Виталий Емельянов, «Рижский, 67»;

Валентина Алещенкова, «Октябрьский, 30»;

Анна Григорьева, «ВИП-персоны»;

Светлана Анкудинова, «Ул. Калинина, 11»;

Виктория Фролова, «Улица Пушкина, дом 7»;

Алла Горчакова, «Майора Доставалова, 1»;

Валерий Кунц, «Шестака, 10»;

Павел Андреев. «Улица Ленина, 1».

Депутаты Гордумы Юрий Бурлин, Ольга Федорова, Юлия Пожидаева, Григорий Стороненков, на чьих округах ТОСы развиваются наиболее стремительно, также получили благодарности. В этот момент они были равны со своими избирателями, получили одинаковые награды за вместе выполненное дело.

«Кто из депутатов активен и системен, кто сколотил вокруг себя команду, тот вышел на показатели до двенадцати ТОСов на округе, и получает практические результаты, - сказал председатель Псковской городской Думы Александр Горчаренко. - Мы здорово уловили момент, с этим рычагом можно решать непростые задачи».

Благодарственные письма председателя городской Думы получили:

Юлия Смирнова, «Улица Невская»;

Илья Можаев, «Ул. Ратная»;

Наталия Егорова, «К32»;

Александр Егоров, «Ул. Освободителей»;

Юлия Овчаренко, «Ул. Фигнера»;

Екатерина Корсакова, «Ул. Шереметева, ул. Балтийская»;

Дмитрий Богнданов, «Ул. Рубежная».

Небольшая заминка случилась, когда благодарность вручали не успевшему к началу встречи Александру Егорову с улицы Освободителей. Борис Елкин с готовностью взялся за папку: «Благодарственное письмо Псковской городской Думы… Чужое беру!» И передал грамоту по назначению, то есть Александру Гончаренко. «Не чужое – наше», – нашелся тот и таки поощрил задержавшегося ТОСовца.

Информация к размышлению

Самое интересное началось, когда ведущие покинули сцену и на ней остались только Борис Елкин с Александром Гончаренко. Глава города предложил залу «обсудить насущные вопросы», потому что настал «момент, когда мы можем пообщаться».

О, насущные вопросы у ТОСовцев, конечно, были. Собственно, для их решения они когда-то и организовались. Так что микрофон брали сначала робко, а потом пришлось установить очередность – слева направо – столько было желающих высказаться.

Говорили не только о проблемах, собственно, ТОСов, но и об общегородских, без решения которых активисты не могут даже думать о реализации проектов в конкретном доме. С кем же еще такими трудностями поделиться, как не с главой. Например, жители микрорайона Корытово «готовы принять даже крошку асфальтную» в Мирожский переулок, чтобы улучшить выезд на центральную улицу Яна Райниса, а то остались «островом невезения», зажатым между отремонтированной дорогой за переездом и Шабанами. Виктория Устинова с Рижского, 60А назвала свой двор «еще одним островом невезения», одобренная заявка на его ремонт никак не может встать в план с 2016 года. Подвал дома на Труда, 5 регулярно топит стоками из-за проблем с общегородской канализацией.

Алла Горшкова, председатель ТОС «Доставалова, 1», предложила выйти на «новый уровень взаимодействия» и затребовала координатора между властью и активистами. Заодно попросила помощи со сметами, потому что жильцам трудно решать финансовые задачи при подготовке конкурсных заявок. Оказалось, что координаторы уже есть – и много.

«Дарья Михайловна будет вашим координатором», - Борис Елкин поднял с места Дарью Дмитриеву, и.о. начальника управления городского хозяйства.

Еще больше помощников нашлось по ведомству Александра Гончаренко.

«Кто, вы думаете, координатор на 12-м округе? – На вопрос председателя Думы со всех сторон стала доносится фамилия депутата Григория Стороненкова, чей округ лидирует по числу ТОСов и выигранных ими грантов. - Поставьте так вопрос на своем округе, чтобы депутат был координатором всех процессов. Если справится со своей задачей, светлый ему путь в следующий созыв – демократия».

С помощью в сметном деле оказалось сложнее. Сметчики в дефиците. Борис Елкин честно признался, что кадров не хватает, и администрация опасается, что разбегутся оставшиеся, если на них повесить еще и сметы ТОСов. Так что самоуправляться придется каждому на свой лад.

Другой насущный вопрос – отсутствие перечня работ на общедомовом имуществе, которые ТОСы могут делать за счет грантовых средств. Очень тонкая грань между капремонтом, текущим ремонтом и тем, на который можно потратить ТОСовские деньги. Пока заявки приходится подавать вслепую.

Борис Елкин согласился, что нужно такой перечень проработать.

ТОСовцы из центра города хвалили директора своей управляющей компании «Микрорайон №5» Алексея Суворова. Сказали, что очень помогает в оформлении бумаг. И попросили засчитывать выполнение управляйкой ремонтных работ в счет софинансирования, которое требуют областные конкурсы. Оно и жильцам легче (где его найти-то, софинансирование это?), и управляйке радостно, что можно поспособствовать приведению в порядок жилого фонда за сторонние средства. Борис Елкин рассказал, что как раз в центре города запланировано обкатать новый метод взаимодействия с коммунальщиками, чтобы сама управляйка, получив из бюджета субсидию, становилась заказчиком работ по проекту ТОС.

Жителям Завеличья глава города пообещал переговорить с сенатором Алексеем Наумцом, генерал-майором в отставке и бывшим замкомом ВДВ. Нужно его содействие в общении с Минобороны. Любой проект ТОС должны одобрить жильцы всего дома, не менее двух третей. С этим возникают сложности, когда в бывших военных городках часть квартир принадлежит военному ведомству. Дали бы тоже какого-нибудь координатора.

В общем, пообщались продуктивно. Было над чем подумать, как опытным ТОСовцам, так и тем, кто только собирается присоединиться к движению.

Главный вывод, который сделали организаторы встречи и ее участники – видеться надо почаще. По предложению депутата Юрия Бурлина договорились создать при Гордуме что-то вроде рабочей группы, которая собиралась бы раз в квартал, а раз в полгода – с участием главы. Следующая большая встреча с участием Бориса Елкина пройдет в декабре, а перед этим по предложению депутата Григория Стороненкова думцы проведут обучение для нуждающихся в информационной подпитке. Ноября можно и не ждать, а сразу идти в Гордуму за помощью в оформлении, как сказал Александр Гончаренко: «У нас есть люди и пакет документов. Всегда двери открыты. Велком!»

Судя по активности жителей, увеличению числа ТОСов и росту финансирования на их проекты, движение будет только разрастаться. Тем более, уже сейчас власти уделяют ему максимальное внимание. Самое важное, что получают горожане – это даже не улучшение среды вокруг, хотя ради этого все и затевается. Куда важнее сам факт помощи и ощущение поддержки в решении проблем, которые кажутся мелкими только со стороны. А прошедшая встреча показала, что посторонних в этом деле в Пскове точно нет.

Юлия Магера

Фото Андрея Николаева