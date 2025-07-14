Политика

Антон Мороз подал документы для регистрации на довыборы в псковскую Гордуму

Победитель праймериз «Единой России» по определению кандидата на довыборы депутата Псковской городской Думы по округу №3 Антон Мороз подал документы в территориальной избирательной комиссии для регистрации в выборной кампании, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Дальнейший план, естественно, работать на избирательном участке с избирателями. Очень надеюсь и рассчитываю на их поддержку. Многое было сделано до процедуры регистрации. Надеюсь, что после регистрации в рамках закона мы будем действовать на благо избирателей, и мы ожидаем, что избиратель это оценит и поддержит на выборах по третьему округу», — сказал Антон Мороз.

Напомним, депутаты Псковской городской Думы назначили выборы депутата по одномандатному избирательному округу №3 на 14 сентября. Полномочия депутата по округу №3 Ивана Мешкова были прекращены досрочно. На данный момент Иван Мешков занимает должность главы Гдовского района.

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Всего в Псковской области в этом году пройдут 13 избирательных кампаний: 11 окружных, в новообразованных муниципальных округах, и две компании по дополнительным выборам депутатов.