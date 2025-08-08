ЖКХ

В Новоржевском муниципальном округе проектируют газовую котельную

14 миллионов рублей получит Новоржевский муниципальный округ на проектирование газовой котельной. Об этом пишет глава округа Любовь Трифонова в соцсети «ВКонтакте».

Фотография: Любовь Трифонова / «ВКонтакте»

«Помощь региона позволит муниципалитету спроектировать строительство новой газовой котельной в Новоржеве», - пишет Любовь Трифонова.

Предусматривается, что новый проект позволит объединить воедино работу четырех котельных, а также произвести ремонт участков теплотрассы.

По её словам, средства будут предусмотрены на 2026 год. А вот начать работу по проектированию муниципалитет сможет уже в текущем году.