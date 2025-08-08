ЖКХ

Жители псковской деревни Хотицы жалуются на осадок в горячей воде

Глава Псковского района Наталья Федорова отреагировала на обращения граждан о проблеме с водоснабжением на улице Загородной в деревне Хотицы.

Фотографии: Наталья Федорова / ВКонтакте

«В многоэтажках столкнулись с проблемой горячего водоснабжения: в системе ГВС и теплоснабжения (в период отопительного сезона) образуется осадок. Известно, что это связано с жесткостью холодной воды, которая при нагревании в результате химической реакции дает осадок», - написала глава района на своей странице в соцсети ВКонтакте.

По её словам, обслуживающая организация «Базис» вынуждена чаще положенного по регламенту менять фильтры, прочищать теплоприемники и трубы. Поскольку осадок образуется достаточно быстро и слабо поддается механической прочистке, трубы также приходится менять.

Жители практически всех домов, расположенных в микрорайоне, периодически испытывают перебои и горячей водой. Также выяснилось, что управляющая компания, планируя такие работы, не всегда уведомляет жильцов, что по понятным причинам вызывает негативную эмоциональную реакцию, помимо бытового дискомфорта, заметила глава района.

«Проблема жесткости воды в Пскове, подаваемой из системы городского водопровода, известна. Подобного рода трудности с осадком и накипью наблюдаются на улице Ижорского Батальона, улице Владимирской и других. Чтобы комплексно решить эту проблему, коллеги из администрации города Пскова реализуют проект по строительству станции водоподготовки. Когда работы будут завершены, ситуация, по мнению специалистов, должна измениться», - пишет Наталья Федорова.

В настоящее время первостепенной задачей для управляющей компании является поочередная промывка системы водоснабжения всех домов – это позволит снять остроту проблемы. УК необходимо проработать технологически вопрос о возможности замены части труб – это вопрос перспективы.