ЖКХ

Завод «Титан-Полимер» завершил подготовительные работы к отопительному сезону

На заводе «Титан-Полимер» выполнен комплекс мероприятий по подготовке предприятия к отопительному сезону в осенне-зимний период, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе завода.

Фото: «Титан-Полимер»

Специалисты службы главного энергетика провели мониторинг состояния изоляции теплосетей, выполнили дополнительную антикоррозийную обработку и восстановление защиты коммуникаций. Также специалисты продиагностировали и по необходимости провели ремонт или замену контрольно-измерительных приборов, клапанов, устройств пуска, вентилей и насосов. Перед гидравлическим испытанием теплосетей проведена промывка трубопроводов и теплообменников горячего водоснабжения.

В течение года на предприятии успешно реализуются мероприятия по очистке и улучшению качества воды: установлено оборудование бактериальной очистки и станция смягчения воды. Это позволит значительно повысить ресурс эксплуатации систем водо- и теплоснабжения.