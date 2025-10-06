ПТС: Большинство «управляек» отнеслось к отопительному сезону ответственно

В этом году подавляющее большинство управляющих компаний Пскова ответственно подготовилось к отопительному сезону. Об этом в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) рассказал директор муниципального предприятия города Пскова «Псковские тепловые сети» Игорь Максимов.
Гость студии подчеркнул, что для жителей этот период также очень важен, ведь «Псковские тепловые сети» отапливают 1445 многоквартирных домов с 3,5 тысячи тепловых узлов, которые должны готовить собственники или управляющие компании.
«Большинство управляющих компаний в этом году отнеслись к подготовке более ответственно, чем в прошлом», — рассказал Игорь Максимов. В начале сентября около 100 домов не были готовы принять теплоноситель, однако уже за пару недель их число сократилось до 30.
При этом директор отметил проблему с жилфондом №7: «Мы не могли допустить к подключению 18 домов, так как руководство жилфонда отказалось проверять и ставить приборы учета перед отопительным сезоном. Такое отношение неправильное по отношению к жителям».
Спикер заключил, что к исходу подготовительного периода все жилые объекты в городе Пскове имеют возможность подключить тепло в полном объеме.
