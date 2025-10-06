ЖКХ

ПТС: Большинство «управляек» отнеслось к отопительному сезону ответственно

В этом году подавляющее большинство управляющих компаний Пскова ответственно подготовилось к отопительному сезону. Об этом в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) рассказал директор муниципального предприятия города Пскова «Псковские тепловые сети» Игорь Максимов.

«По истечении восьми суток мы продолжаем подготовку к отопительному сезону. Для нашего предприятия это уже 60-й сезон, который мы начинаем в Пскове. Для нас эта подготовка — рутина, привычная, хоть и сложная работа. Лето — единственное время, когда мы можем остановить теплоисточники, полностью проверить оборудование и провести ремонт. Мы обслуживаем около 750 километров тепловых сетей», — отметил Игорь Максимов.

Гость студии подчеркнул, что для жителей этот период также очень важен, ведь «Псковские тепловые сети» отапливают 1445 многоквартирных домов с 3,5 тысячи тепловых узлов, которые должны готовить собственники или управляющие компании.

«Большинство управляющих компаний в этом году отнеслись к подготовке более ответственно, чем в прошлом», — рассказал Игорь Максимов. В начале сентября около 100 домов не были готовы принять теплоноситель, однако уже за пару недель их число сократилось до 30.

При этом директор отметил проблему с жилфондом №7: «Мы не могли допустить к подключению 18 домов, так как руководство жилфонда отказалось проверять и ставить приборы учета перед отопительным сезоном. Такое отношение неправильное по отношению к жителям».

Спикер заключил, что к исходу подготовительного периода все жилые объекты в городе Пскове имеют возможность подключить тепло в полном объеме.

