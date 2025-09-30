Роспотребнадзор назвал псковичам порядок действий при отсутствии тепла в квартире

В Псковской области стартовал отопительный сезон. Согласно СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», температура воздуха должна быть не ниже +18… +20 градусов, а в угловых комнатах – не ниже +20...+22 градусов, в зависимости от района проживания. Оптимальными считаются +20...+22 градуса в комнатах и +24...+26 — в ванной и совмещенном санузле, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
Если в квартире холодные батареи, в Роспотребнадзоре рекомендуют не паниковать и дать системе отопления заработать в полную силу.
Нужно подавать письменную претензию в двух экземплярах, один из которых вручается исполнителю, а на другом ставится отметка о принятии. На отметке должна быть написана фамилия принявшего, должны стоять штамп организации, дата и время приема.
Если претензию не принимают, то надо отправить ее по почте с уведомлением о вручении.
Если предлагают подать жалобу по телефону, необходимо выяснить, под каким номером в журнале учета зарегистрировано обращение, кто принял звонок. В случае необходимости это поможет доказать факт и время обращения к коммунальщикам.
В претензии необходимо указать, что температура в жилье ниже нормативной, в связи с чем нужно требовать провести замеры температуры воздуха в квартире.
В квартиру должен прийти представитель УК и составить акт о качестве оказываемых коммунальных услуг. Если возникли разногласия по поводу качества услуг, то проверка проводится повторно с участием представителя жилищной инспекции. Кроме того, можно самому пригласить независимого специалиста.
Важно! Если управляющая компания не идет на контакт, отвечает отпиской или не принимает меры по устранению проблемы, далее нужно обращаться:
«Однако жильцы также обязаны следить за температурой и влажностью воздуха в квартире – не оставлять открытыми окна в подъезде в холода, не демонтировать вентиляционные короба и полотенцесушители в квартирах, запрещается самостоятельно срезать или наращивать секции батарей и объединять жилые комнаты с балконами и лоджиями – все эти действия необходимо согласовывать в установленном порядке», - напомнили в ведомстве.