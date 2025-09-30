ЖКХ

Роспотребнадзор назвал псковичам порядок действий при отсутствии тепла в квартире

В Псковской области стартовал отопительный сезон. Согласно СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», температура воздуха должна быть не ниже +18… +20 градусов, а в угловых комнатах – не ниже +20...+22 градусов, в зависимости от района проживания. Оптимальными считаются +20...+22 градуса в комнатах и +24...+26 — в ванной и совмещенном санузле, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Если в квартире холодные батареи, в Роспотребнадзоре рекомендуют не паниковать и дать системе отопления заработать в полную силу.

«Если спустя неделю в квартире все еще холодно, обращайтесь в управляющую организацию, которая обслуживает ваш дом. Если это УК, то все претензии адресуете к ней, если ТСЖ - идите к председателю. Если договоры подписаны напрямую с поставщиками услуг - водоснабжающими и энергоснабжающими организациями, то и разбираться с ними придется самостоятельно», - рассказали в ведомстве.

Смотрите также В Пскове начался плановый запуск системы городского отопления

Нужно подавать письменную претензию в двух экземплярах, один из которых вручается исполнителю, а на другом ставится отметка о принятии. На отметке должна быть написана фамилия принявшего, должны стоять штамп организации, дата и время приема.

Если претензию не принимают, то надо отправить ее по почте с уведомлением о вручении.

Если предлагают подать жалобу по телефону, необходимо выяснить, под каким номером в журнале учета зарегистрировано обращение, кто принял звонок. В случае необходимости это поможет доказать факт и время обращения к коммунальщикам.

В претензии необходимо указать, что температура в жилье ниже нормативной, в связи с чем нужно требовать провести замеры температуры воздуха в квартире.

В квартиру должен прийти представитель УК и составить акт о качестве оказываемых коммунальных услуг. Если возникли разногласия по поводу качества услуг, то проверка проводится повторно с участием представителя жилищной инспекции. Кроме того, можно самому пригласить независимого специалиста.

«По результатам проверки составляется акт, который подписываете вы и представители комиссии. Акт составляется в двух экземплярах, один остается у вас, другой - у коммунальщиков. В дальнейшем акт будет являться основанием для перерасчета платы за некачественную услугу отопления. Если известно, что причина перебоев - авария, дополнительная проверка не требуется», - уточнили в Роспотребнадзоре.

Важно! Если управляющая компания не идет на контакт, отвечает отпиской или не принимает меры по устранению проблемы, далее нужно обращаться:

в комитет по региональному контролю и надзору Псковской области по адресу г. Псков, ул. Некрасова, 23, можно подать жалобу через систему ГИС ЖКХ;

в управление Роспотребнадзора по Псковской области по адресу г. Псков, ул. Гоголя, 21А. Жалобу можно отправить через электронную форму на сайте управления в разделе «Прием обращений граждан»;

в суд, чтобы потребовать возместить убытки. «Например, если в холода вы пользовались обогревательными приборами и счет за электроэнергию существенно превышает обычные суммы. Также, в суде можно потребовать и компенсацию морального вреда в соответствии со статьей 15 Закона о защите прав потребителей», - заметили специалисты.

«Однако жильцы также обязаны следить за температурой и влажностью воздуха в квартире – не оставлять открытыми окна в подъезде в холода, не демонтировать вентиляционные короба и полотенцесушители в квартирах, запрещается самостоятельно срезать или наращивать секции батарей и объединять жилые комнаты с балконами и лоджиями – все эти действия необходимо согласовывать в установленном порядке», - напомнили в ведомстве.