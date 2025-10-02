ЖКХ

Псковичи сообщают об отсутствии отопления в некоторых многоквартирных домах

Обращения по отсутствию отопления в многоквартирных домах поступают от жителей Псковской области, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

«Несмотря на то, что мы заранее договорились начать подачу тепла в соцучреждения и жилые дома с 29 сентября, не все муниципалитеты оказались готовы», - заметил глава региона.

В Пскове жалобы приходили от жильцов дома №17 по улице Труда и дома №28 по улице Конной – сегодня тепло поступит, обещает Михаил Ведерников. На улице Космической, 10 идёт развоздушивание стояков, скоро тепло пойдёт в квартиры.

В Новоржевском округе на двух котельных тепло не было запущено в связи с завершением планового ремонта. Сегодня котельные начнут работу, после чего тепло дойдёт до потребителей.

Самая сложная ситуация в Стругокрасненском округе, продолжил глава региона, где из-за монтажа труб не были своевременно запущены две котельные – на улицах Крестьянской и Советской. Семь домов, в которых проживают 155 человек, остаются без тепла. Запуск котельной на улице Советской будет произведён 6 октября, на улице Крестьянской – 8 октября.

«Ситуация остаётся на контроле. Все остальные котельные работают. Если в вашей квартире холодно – обязательно обратитесь в свою управляющую компанию. Возможно, где-то на верхних этажах не развоздушен стояк. Эта проблема легко устранима», - заключил Михаил Ведерников.

