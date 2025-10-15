ЖКХ

В псковской деревне Заборовка введен в эксплуатацию газопровод

Специалисты «Газпром газораспределение Псков» ввели в эксплуатацию внутрипоселковый газопровод протяженностью более 5,3 километра для подключения 69 домовладений в деревне Заборовка Псковского муниципального округа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании.

Фотографии: Антон Дымов / «ВКонтакте»

Работы выполнены в рамках догазификации.

К настоящему времени от жителей деревни принято 24 заявки на догазификацию, все они переведены в договоры, 22 из которых исполнены - сети построены до границ участков.

«Первые три домовладения уже подключены к сетевому газу. Сразу добавлю, мы оперативно продолжаем подключать все готовые дома», - написал на своей странице «ВКонтакте» генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» - управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов.