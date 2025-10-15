ЖКХ

В куньинской деревне Ущицы газифицированы первые домовладения

Специалисты «Газпром газораспределение Псков» подключили к газоснабжению первые три домовладения в деревне Ущицы Куньинского муниципального округа, сообщили Псковской Ленте Новостей в компании.

Фото: «Газпром газораспределение Псков»

В компании отметили, что подключение стало возможным благодаря вводу в эксплуатацию газопровода протяженностью 5,5 км, построенного в рамках Программы развития газоснабжения и газификации Псковской области на 2021-2025 годы.

На сегодня в рамках догазификации специалисты «Газпром газораспределение Псков» построили газопроводы-вводы до границ 29 домовладений, а также полностью подготовили к приему газа 10 из них.