 
ЖКХ

Подрядчик повредил трубу при строительстве Северного обхода Пскова

0

При строительстве Северного обхода Пскова за торговым центром «Фьорд Плаза» подрядчик повредил трубопровод, из-за чего часть микрорайонов осталась без холодной воды. Директор «Псковавтодора» Павел Кипрушев в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей заверил, что работы по устранению аварийной ситуации уже ведутся.

«На месте сейчас находится мой заместитель, который курирует это направление. Вместе с подрядчиком они сейчас разбирают насыпь, которая над этим водопроводом проходит, с целью дальнейшего устранения этой протечки. В ближайшее время, когда они поймут характер повреждения, протечку устранят», - сказал Павел Кипрушев. 

Ситуация находится на контроле, протечку стараются устранить в ближайшее время.  

Напомним, завершение работ по строительству второй очереди Северного обхода назначено на 29 октября 2027 года. Общая протяженность строящейся дороги составляет 8,736 км. В ее составе шесть путепроводов (три путепровода в теле основной дороги, один путепровод на пересечении с основной дорогой, две разноуровневые развязки) и новый мост через реку Великая на шести опорах длиной 404 метра.

Прокомментировать

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026