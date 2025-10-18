Псковcкая обл.
ЖКХ

Минстрой разработал механизм финансирования частных коммунальных сетей

21.10.2025 13:43|ПсковКомментариев: 0

Минстрой России разработал механизм, позволяющий направлять бюджетные средства на модернизацию частных коммунальных объектов. Соответствующий проект постановления правительства размещен на портале нормативных правовых актов, сообщил вице-президент Национального объединения строителей «Нострой», депутат Псковской городской Думы по одномандатному округу №3 Антон Мороз в своем Telegram-канале. 

«Обновляются правила финансирования ремонта коммунальных сетей. Бюджетные субсидии будут предоставляться теперь и на ремонт коммунальных сетей, принадлежащие частным компаниям», - рассказал Антон Мороз.

Он уточнил, что ведомство перестанет ориентироваться на отчетность компаний, а все данные о платежной дисциплине будет получать из автоматизированной системы Минстроя. 

«Показатель реализации инвестиционных программ снижается до 95%, так как полное исполнение невозможно. Регионы будут ежегодно предусматривать дополнительные внебюджетные источники финансирования в размере не менее 1,5% от необходимой валовой выручки РСО. Массово создавать единые расчетные центры ЖКУ больше не обязательно. Это требуется при снижении собираемости платежей более чем на 1% по сравнению с предыдущим годом», - рассказал о нововведениях Антон Мороз.

Депутат напомнил, что сегодня в замене нуждаются более 40% сетей в стране. Чтобы предотвратить их дальнейшую деградацию, нужно ежегодно заменять не менее 5% общей протяженности сетей. 

Источник: Псковская Лента Новостей
