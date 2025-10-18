ЖКХ

Минстрой разработал механизм финансирования частных коммунальных сетей

Минстрой России разработал механизм, позволяющий направлять бюджетные средства на модернизацию частных коммунальных объектов. Соответствующий проект постановления правительства размещен на портале нормативных правовых актов, сообщил вице-президент Национального объединения строителей «Нострой», депутат Псковской городской Думы по одномандатному округу №3 Антон Мороз в своем Telegram-канале.

«Обновляются правила финансирования ремонта коммунальных сетей. Бюджетные субсидии будут предоставляться теперь и на ремонт коммунальных сетей, принадлежащие частным компаниям», - рассказал Антон Мороз.

Он уточнил, что ведомство перестанет ориентироваться на отчетность компаний, а все данные о платежной дисциплине будет получать из автоматизированной системы Минстроя.

«Показатель реализации инвестиционных программ снижается до 95%, так как полное исполнение невозможно. Регионы будут ежегодно предусматривать дополнительные внебюджетные источники финансирования в размере не менее 1,5% от необходимой валовой выручки РСО. Массово создавать единые расчетные центры ЖКУ больше не обязательно. Это требуется при снижении собираемости платежей более чем на 1% по сравнению с предыдущим годом», - рассказал о нововведениях Антон Мороз.

Депутат напомнил, что сегодня в замене нуждаются более 40% сетей в стране. Чтобы предотвратить их дальнейшую деградацию, нужно ежегодно заменять не менее 5% общей протяженности сетей.