Псковичам рассказали о преимуществах электронной квитанции за капремонт

В Псковской области теперь доступна возможность получения квитанций за капитальный ремонт в электронном виде. Это нововведение призвано упростить процесс оплаты для жителей, сообщили Псковской Ленте Новостей в Фонде капитального ремонта Псковской области.
Электронная квитанция — это цифровой платежный документ для оплаты взносов на капитальный ремонт, который имеет такую же юридическую силу, как и бумажный вариант.
Как рассказали в фонде, получение квитанций за капитальный ремонт на электронную почту имеет ряд существенных преимуществ:
- Удобство доступа. Электронные квитанции всегда под рукой и доступны в любое время с любого устройства, подключенного к интернету. Не нужно ждать доставку почты или искать бумажный документ.
- Надежность хранения. Электронная квитанция не потеряется и не испортится. Все документы хранятся в электронном архиве на почте абонента, где их легко найти при необходимости.
- Своевременность. Моментально приходит уведомление о поступлении новой квитанции, можно своевременно произвести оплату, избегая пени.
- Экологичность. Использование электронных квитанций помогает сохранить природные ресурсы, так как не требуется печать на бумаге.
- Экономия времени. Нет необходимости идти на почту или в банк за квитанцией, все документы доступны онлайн.
- Безопасность. Исключается риск кражи или утери бумажной квитанции, а также связанных с этим проблем.
- Простота оплаты. Перейдя на электронный формат квитанций, абонент получает современный и эффективный способ управления своими платежами за капитальный ремонт, который экономит время.
Как оформить получение квитанций в электронном виде?
- Необходимо заполнить заявление;
- К заявлению необходимо предоставить копию документа, подтверждающего право собственности заявителя на помещение в многоквартирном доме;
- Направить указанные документы на официальную электронную почту регионального оператора - info@fkr60.ru или в личные сообщения в группу «ВКонтакте».
