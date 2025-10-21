ЖКХ

Псковичам рассказали о преимуществах электронной квитанции за капремонт

В Псковской области теперь доступна возможность получения квитанций за капитальный ремонт в электронном виде. Это нововведение призвано упростить процесс оплаты для жителей, сообщили Псковской Ленте Новостей в Фонде капитального ремонта Псковской области.

Электронная квитанция — это цифровой платежный документ для оплаты взносов на капитальный ремонт, который имеет такую же юридическую силу, как и бумажный вариант.

Как рассказали в фонде, получение квитанций за капитальный ремонт на электронную почту имеет ряд существенных преимуществ:

Удобство доступа. Электронные квитанции всегда под рукой и доступны в любое время с любого устройства, подключенного к интернету. Не нужно ждать доставку почты или искать бумажный документ.

Надежность хранения. Электронная квитанция не потеряется и не испортится. Все документы хранятся в электронном архиве на почте абонента, где их легко найти при необходимости.

Своевременность. Моментально приходит уведомление о поступлении новой квитанции, можно своевременно произвести оплату, избегая пени.

Экологичность. Использование электронных квитанций помогает сохранить природные ресурсы, так как не требуется печать на бумаге.

Экономия времени. Нет необходимости идти на почту или в банк за квитанцией, все документы доступны онлайн.

Безопасность. Исключается риск кражи или утери бумажной квитанции, а также связанных с этим проблем.

Простота оплаты. Перейдя на электронный формат квитанций, абонент получает современный и эффективный способ управления своими платежами за капитальный ремонт, который экономит время.

Как оформить получение квитанций в электронном виде?

Необходимо заполнить заявление; К заявлению необходимо предоставить копию документа, подтверждающего право собственности заявителя на помещение в многоквартирном доме; Направить указанные документы на официальную электронную почту регионального оператора - info@fkr60.ru или в личные сообщения в группу «ВКонтакте».

Ссылка на документы.