ЖКХ

В график вывоза ТКО включили площадку на улице Загородной в псковской деревне Хотицы

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) ООО «Экогрупп» на территории Псковского района начал оказывать услугу с 29 октября по адресу: деревня Хотицы, улица Загородная, 3, сообщили в официальной группе регоператора в сети «ВКонтакте».

Вывоз с площадки осуществляется еженедельно по графику в среду и в субботу.

Со всеми актуальными графиками можно ознакомиться на сайте.

Также по всем вопросам можно обратиться по телефонам: 8(8112) 20-14-31 и 20-14-32, написать в личные сообщения группы «ВКонтакте» или на электронную почту: ecogrupp@tko60.ru.