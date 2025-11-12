ЖКХ

Газопровод протяженностью 1,4 км ввели в эксплуатацию в Пыталово

Специалисты АО «Газпром газораспределение Псков» ввели в эксплуатацию распределительный газопровод протяженностью 1,4 км для газификации улиц Ремесленная, Вагонная, Лесная и Рабочая в Пыталово, сообщил директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» - управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Антон Дымов / «ВКонтакте»

Для надежного газоснабжения установлен пункт редуцирования газа. Как сообщил Антон Дымов, от жителей этих улиц в работе 17 заявок.

Сегодня специалисты ремонтно-эксплуатационного участка в Пыталово «Газпром газораспределение Псков» подключили первые три домовладения.

По словам Антона Дымова, на следующую неделю запланированы пуско-наладочные работы еще в восьми домах на этих улицах.