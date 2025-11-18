ЖКХ

Алексей Кириллов: Качество воды в Пскове хорошее, но предприятия несут убытки

Качество воды в Пскове вполне удовлетворительное для бытовых потребителей, однако такие предприятия, как «Псковские тепловые сети», а также управляющие компании испытывают значительное финансовое бремя, связанное с необходимостью дополнительной обработки воды. Об этом в беседе с корреспондентом ПЛН FM (102.6) рассказал член Общественной палаты Псковской области Алексей Кириллов.

По словам Алексея Кириллова, с бытовой точки зрения уровень качества воды приемлемый, аварийные ситуации исключены, однако существуют существенные недостатки с профессиональной точки зрения.

«Что касается водоснабжения и канализации в городе Пскове, я как пользователь, как обыватель скажу, что в принципе меня всё устраивает, всё хорошо, нет никаких аварийных ситуаций, качество воды достаточно на высоком уровне, но есть и вторая точка зрения - профессиональная. Это то, с чем сталкиваются управляющие организации, тепловые сети. То, как сказывается та вода, которая доставляется к нашим многоквартирным домам, к тепловым пунктам. Здесь ситуация, конечно, не такая радужная. Управляющие организации несут расходы по содержанию тепловых пунктов, которые питаются чистой водой, и ПТС, крупнейшее тепловое предприятие города Пскова, также несет огромные убытки как раз из-за того, что необходимо использовать больше реагентов для подготовки воды. С этим надо что-то решать на уровне города», - отметил член Общественной палаты Псковской области.